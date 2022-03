“Es traumático salir de Kiev”, cuenta peruano que llegó a Lima con su esposa embarazada

La noche de este sábado 5 de marzo, 13 compatriotas arribaron al Aeropuerto Jorge Chávez tras ser rescatados de la guerra entre Ucrania y Rusia. Uno de ellos fue Javier Prada, quien hace seis años fue a Kiev de turismo y se quedó ahí tras enamorarse y formar una familia.

Envueltos en un conflicto que nadie esperaba, él y su esposa embarazada tuvieron que dejar su hogar, su familia ucraniana y todo lo que habían construido. “He dejado todo en Ucrania: mi familia —digo mi familia porque desde que me casé con mi esposa, en la cultura los suegros te adoptan como hijos—. Entonces, mi papá, mi mamá, el hermano de mi esposa se han quedado. Mis cosas materiales, todo el esfuerzo con el que pude adquirirlo”, señala Prada a ATV.

Detalla que los primeros dos días de la invasión rusa, el Gobierno de Ucrania enviaba mensajes para que los ciudadanos bajaran a los búnkeres a protegerse, pero luego de que el toque de queda se extendiera la orden fue que nadie saliera de casa. “Cuando estaba en casa, ya era el cuarto día, cada día empeoraba. Las bombas las escuchaba cada vez más cerca. Justo mi tío había ido a visitarme, para mala suerte de él, por el embarazo de mi mujer. Él tenía que salir, pero la guerra no le permitió salir. Teníamos que turnarnos en la noche: yo dormía una horita y él estaba pendiente de qué es lo que pasaba”, relata.

Cuenta que más que un vía crucis, salir de Kiev fue traumático. “Salir hacia la estación de trenes para poder abordar los trenes y salir de Ucrania es toda una odisea. Escuchar las bombas en el camino a pie, con miedo de que una bomba pueda caerte”, cuenta sobre su salida de Ucrania.

“Yo vivía en Kiev y para poder abordar el tren tenía que hacer una caminata de 1 hora con 20 minutos con todas mis maletas . Yo tomé la decisión de salir al cuarto día con mi esposa que está embarazada. Se me complicó bastante porque tenía que cargar las maletas con lo poco que pude sacar, porque no me dio tiempo de sacar todas mis cosas y no podía hacerla cargar peso a ella” , detalla.

Prada añade; sin embargo, que cuando pase la guerra y la situación se normalice regresará a Ucrania. “Mi vida está allá. Yo regreso”, finaliza.