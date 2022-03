Comas: combi con más de S/ 6.000 en papeletas se despista y atropella a varias personas

Con información de Jessica Merino / URPI-LR

Varias personas fueron atropelladas por una combi que perdió el control y se despistó en el paradero La Merced, del kilómetro 7.5 de la avenida Túpac Amaru, en Comas. Entre los heridos hay pasajeros y peatones que estaban en la zona.

Los testigos presumen que se vaciaron los frenos del vehículo de placa ARX-783; sin embargo, las causas exactas del incidente serán determinadas por las autoridades competentes.

En tanto, se conoció que el auto de transporte público del Consorcio Uvita tiene más de 6.000 soles en papeletas.

“Yo estaba atrás. Ha venido a toda velocidad el carro. Se le habrá vaciado los frenos, no sé. Me he chancado la cabeza. (En la combi) había unas 10 a 15 personas. Varias personas había (en el paradero). Por lo menos 6 heridos”, relató Janeth Ancajima Palomino, una de las sobrevivientes, a La República.

Tras el accidente de tránsito, los ciudadanos acorralaron al conductor para evitar que se dé a la fuga. Posteriormente, fue trasladado a una clínica local porque presentaba heridas de consideración.

Bomberos y personal de seguridad ciudadana se acercaron a la avenida Túpac Amaru para atender la emergencia. Asimismo, incautaron el vehículo que hace la ruta Comas - Callao para las investigaciones correspondientes.