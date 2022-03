Chorrillos: adolescente de 17 años está en coma tras recibir disparo de un delincuente

Con información de Deysi Portuguez/ URPI-LR

Familia pide justica. Un adolescente de 17 años está en coma tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un delincuente en Chorrillos. Todo empezó cuando el hampón intervino al joven y sus amigos a la salida de una fiesta. En solo unos segundos, el malhechor se apoderó de todas las pertenencias y huyó del lugar.

Sin embargo, no contó con que el adolescente lo iba a reconocer. Es así que Bryan se acercó a la vivienda del facineroso a exigirle que regrese las pertenencias. En un inicio, sus familiares negaron su presencia; no obstante, ante la insistencia, el sujeto salió furioso y empezó a disparar a quemarropa. Precisamente una de estas balas impactó contra el joven.

“ Mi hijo está crítico. Solo un milagro lo puede salvar. Si se salva por un milagro, él ya no va a quedar bien. […] Mi hijo se estaba desangrando y no podían hacer nada porque la ambulancia no llegaba”, relató la madre de familia a La República.

Demoraron en atención

El adolescente estuvo alrededor de 3 horas tendido en el piso. Según su progenitora, ella tuvo que trasladarlo con sus propios medios al centro de salud, al ver que la ambulancia no llegaba . “Mi hijo estaba con la cabeza hinchada y se estaba asfixiando. Tuve que llevarlo en un taxi”, recordó la mujer.

La familia tiene plenamente identificado al delincuente que, según detallaron, tiene un amplio historial delictivo. El hampón, indican, responde al nombre de Piero Cano Paucar y sería conocido en el distrito por arrebatar las pertenencias con arma en mano.