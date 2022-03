Arequipa: Mi Financiera no paga US$ 60 mil por alquiler de local

Roberth Orihuela

Los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopac) Mi Financiera no pueden recuperar sus ahorros. El presidente del Consejo Administrativo de la entidad, Israel Chávez Luque, aceptó en un medio radial que estaban sin fondos. Y es que debido a la pandemia, dijo, no habían cobrado los créditos que los socios tenían y se habían abocado a pagar intereses de depósitos a plazo fijo , los sueldos de trabajadores y los alquileres de sus locales.

Lo que Chávez Luque no dijo, o no quiso aceptar, es que Mi Financiera se encuentra en crisis desde 2018. No solo debe afrontar la demanda de disolución que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) inició en 2018, también debe dar cara al juicio civil de desalojo que la crediticia ya perdió en primera instancia. La juez Jackeline Romero Orccon, del 2do Juzgado de Paz Letrado, ordenó a la cooperativa desocupar y restituir el local ubicado en el número 941 de la avenida Daniel Alcides Carrión (sede del Avelino Cáceres). Además, pagar US$ 60.000, a razón de los muchos meses de alquiler que la entidad le debe a la dueña del inmueble, Elena Vizcarra de López.

El abogado de la propietaria, José Luis Parada Gonzales –del Estudio Jurídico Parada, Gamarra y Asociados—, explica que la deuda de Mi Financiera inició en julio de 2019, mucho antes de la pandemia de la Covid-19. “Nunca fueron buenos pagadores, siempre se retrasaban. Pero de pronto ya no pagaron más. Luego de dos meses y medio de espera (que indica el artículo Nº 1697 del Código Civil) entablamos la demanda. La renta mensual era de US$ 3.300. En un inicio se solicitó que nos paguen hasta noviembre del 2019, pero luego de dos años en litigio la juez hizo el cálculo hasta febrero del 2021. El problema es que ellos siguen en el inmueble, impidiendo que nuestra patrocinada pueda volver a alquilarlo . Así que en la apelación pediremos que se recalcule hasta ahora”, detalla.

La apelación se tramita en el 7mo Juzgado Civil. Parada espera que esta instancia no tarde tanto en resolver, como ocurrió durante la primera etapa del proceso. Refiere que los representante de Mi Financiera son expertos en dilatar los casos.

Y quién lo sabe mejor que la SBS, que desde el 2018 sigue luchando judicialmente para fiscalizar a Mi Financiera. La Coopac interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema , que hasta el momento no tiene resolución. Es el último recurso que los directivos de la entidad tienen para evitar que la SBS les caiga encima.

La falta de fondos ha llevado a Mi Financiera a una grave crisis, debe alquileres, no devuelve su dinero a los ahorristas y tendría problemas con el personal. De acuerdo al último reporte de trabajadores hecho ante la Sunat señala que actualmente la cooperativa no tiene uno solo en planillas, cuando en diciembre declararon 148.

Malos manejos

Sobre el tema, el contador y especialista en cooperativas, Fredy Copari Huanca, explica que el motivo de toda la crisis es el mal manejo que tuvieron los directivos de Mi Financiera. Este apunta directamente al actual presidente del Consejo Regional, José Luis Hancco Mamani, quién además fue presidente del Consejo Administrativo de la cooperativa entre 2014 y 2020.

“Él sabía de todos estos problemas, porque debía autorizar los estados financieros y las memorias anuales. Además, sabía que había problemas cuando la SBS pidió la disolución por proceso judicial y también debió estar enterado de los problemas de alquileres impagos”, advierte.

Vicios en creación de Mi Financiera Perú

Como medida para evadir a la SBS los directivos de la Coopac Mi Financiera decidieron “transformarse” y cambiar de rubro a una Cooperativa de Servicios Múltiples (Coopsermul) denominada Mi Financiera Perú . Esta fue creada por 13 supuestos “socios fundadores”. Sin embargo, La República encontró que al menos una de ellos, Olenka Guardamino Saravia, fue incluida sin su consentimiento. Por ello iniciará acciones legales.

Ahora, uno de los que firman la escritura pública como “facultados” por los socios fundadores es Óscar Benavente Angulo. Este personaje es nada menos que administrador de Mi Financiera. Acudimos a su casa para intentar obtener su versión, empero no hubo respuesta.

También encontramos a Teódulo Álvarez Adrián, el abogado que firmó la minuta de creación de Mi Financiera Perú. Este aseguró que no recuerda esa constitución en particular porque se dedicaba a firmar muchas constituciones de empresas y cooperativas.