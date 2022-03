Áncash: obra de pistas y veredas en la ciudad de Chacas presenta fisuras y está paralizada

La obra de mejoramiento de pistas, veredas, graderías y drenaje pluvial de la ciudad de Chacas, provincia de Asunción, región Áncash, valorizada en 17 961 735,34, permanece paralizada y presenta fisuras en el pavimento rígido de varias calles, alertó la Contraloría General de la República. La obra, a cargo del Gobierno Regional de Áncash, empezó hace cuatro años y aún no concluye.

La Contraloría, a través de una nota de prensa, informó que la empresa ejecutora presentó atrasos injustificados, debido a ello, en setiembre del 2020, el Gobierno Regional de Áncash realizó la intervención económica del proyecto, es decir, asumió la participación en el manejo de los recursos para no rescindir el contrato y culminar los trabajos pendientes en un plazo de 103 días; sin embargo, no se cumplió con dicha finalidad.

Según el informe de Visita de Control n.° 063-2022-CG/GRAN-SVC, la empresa ejecutora inició los trabajos en abril del 2018 con un plazo de 540 días; no obstante, durante la supervisión realizada el 20 de enero del 2022, la comisión de control constató que la obra permanece paralizada y solo presenta el 55% de avance. A pesar de ello, la entidad no ha adoptado acciones oportunas para culminar los trabajos y no habría controlado su ejecución.

Además, en la supervisión se advirtió que la entidad no cauteló que el contratista ejecute los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado, por ello se advirtió fisuras y asentamiento de varios paños de pavimento rígido en varias calles del proyecto.

En supervisión auditores detectaron que pistas presentan hundimientos. Foto: Contraloría.

“En el jirón Antonio Raimondi, se observan cuatro paños de pavimento rígido con fisuras y uno con asentamiento de 8 centímetros, es decir, hundimiento; esta situación dificulta el tránsito vehicular. Pasa lo mismo en los pasajes Che Guevara y Lima, situación que incumple el Reglamento Nacional de Edificaciones y los Términos de Referencia de las bases de la licitación pública”, expresaron auditores de la Contraloría.

Finalmente, indicaron que el informe fue comunicado al gobernador regional de Áncash para que adopte las medidas necesarias que garanticen la continuidad del proyecto y su culminación.