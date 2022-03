7 rectores designan a Jeri Ramón como jefa de la Anupp

Pese a que el rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Américo Guevara Pérez, fue elegido recientemente como presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp), un grupo de siete autoridades académicas eligió ayer a Jeri Ramón Ruffner como titular de la entidad que agrupa a las casas superiores públicas de estudio.

El acto realizado en la Casona de San Marcos fue acompañado por el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Esdras Medina, señalado como uno de los impulsores de las ley que busca convertir a la Sunedu en una institución similar a lo que fue la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Esto genera una doble representación y agrava el conflicto que hay entre los dos grupos de rectores distinguidos por apoyar la reforma universitaria emprendida por la Sunedu, y los que están en contra de que esta superintendencia siga fiscalizando a las universidades públicas y privadas del país.

Como se recuerda, La República adelantó hace unos días que se estaba alistando una ceremonia de designación de Jerí Ramón como titular de la Anupp, pues algunos de sus homólogos no estaban de acuerdo con el proceso electoral apoyado por más de 30 rectores y representantes de universidades y que derivó en la designación de Américo Guevara como el nuevo presidente de la entidad para el periodo 2022-2025.

Consultado por este diario, el rector de la UNALM indicó que ellos ya vienen desarrollando un proceso para registrar la elección en los registros públicos tal como acordaron en reuniones pasadas.

“Lo estamos tomando con tranquilidad, no queremos divisiones, pero siempre con respeto. La unidad no significa que si uno no hace lo que uno quiere, me retiro y hago mi propia reunión. Eso es impositivo”. ❖

La clave

Otros cargos. Como vicepresidentes de la Anupp paralela se eligio a Eleazar Crucinta Ugarte, rector de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, y a César Díaz, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, en Huacho.