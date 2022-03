Puente Piedra: yunza deja un herido y un fallecido tras descarga eléctrica

Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR

Desenlace fatal. Este último sábado 6 de marzo, se registró un accidente eléctrico que dejó como saldo a una persona fallecida y otra herida. El hecho se registró en el Asentamiento Humano Pancha Paula, ubicado en el distrito de Puente Piedra.

Según testigos, la torre de electricidad habría descargado al momento en que se llevaba a cabo una yunza en la zona. Los vecinos intentaron ayudar a las víctimas; sin embargo, fue en vano. Jesus Cuadros Lima (18) resultó gravemente herido y Maykel Lima (23) murió en el acto.

”Yo venía de trabajar con mi mototaxi; de pronto, se sintió un impacto fuerte, en ese momento bajé de mi unidad y vi a los chicos en el piso. Sin pensarlo dos veces, jalé a uno de ellos para reanimarlo, pero el otro muchacho ya estaba muerto”, dijo un vecino de la zona a La República.

Hasta el lugar llegó personal médico de la Municipalidad de Puente Piedra, los mismos que derivaron al herido de gravedad al hospital de la zona y constataron la muerte de Lima.

“Ambos son mis vecinos, me da mucha impotencia no haber podido ayudarlos a ambos, los dos son personas jóvenes y no merecían tener este desenlace. Esto ha sido una accidente que le pudo pasar a cualquiera”, enfatizó un testigo.

Finalmente, los familiares de las víctimas optaron por no declarar a la prensa. Su indignación fue reflejada al destruir el árbol utilizado en la yunza.