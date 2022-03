Peruano César Pérez irá como voluntario a Ucrania

Tras la convocatoria a nivel mundial del presidente de Ucranía, Volodímir Zelenski, para formar parte de las tropas ucranianas y así combatir contra Rusia. Cientos de extranjeros con experiencia en conflictos armados o en el ejército de sus países se han hecho presentes ante este llamado. Este es el caso del licenciado del Ejército del Perú César Eduardo Pérez Farfán, un peruano que se está uniendo a defender estos territorios.

“(Motivo para unirse a la resistencia ucraniana) La indignación y la desesperación del presidente Zelenski, que esta pidiendo apoyo a soldados del extranjero para poder darle apoyo al país de Ucrania, ya que en esta ocasión me indigna saber que están atacando a ciudadanos civiles, y eso no debe estar pasando”, sostuvo a América Noticias Pérez, quien se encuentra en Francia camino a Ucrania.

Asimismo, el voluntario señaló que hay otros peruanos quienes se encuentran en otras partes de Latinoamérica, como Chile, Ecuador y Venezuela, que se están presentando a la embajada de Ucrania para enlistarse como voluntarios y formar parte de la legión extranjera.

“Es así que yo, como voluntario, estoy dispuesto a luchar por la patria de Ucrania dando mi vida; sé que no es mi país, pero una vez mas (estoy) usando el uniforme, sacando cara, sacando pecho, demostrando que el Perú da su solidaridad para poder ayudar”, señaló.

César Pérez contó que al momento en que se realizó la convocatoria por parte de Ucrania, él se encontraba en Madrid fuera de la vida militar.

“Yo me encontraba en Madrid, estaba haciendo una vida artística musical, muy ocupado en mis cosas, ya que había dejado las armas en el año 2013, cuando estuve en la base Nueva Jerusalén de Uchubamba, cuando me encontraba en Ollactaytambo N° 3, luego que me licencié continúe con mi vida normal, hasta que se me presentó la oportunidad de ir a España”, relató.

Asimismo, sostuvo que su familia lo respalda con esta decisión, y solo esperan que regrese con vida.

“Mi familia está conmigo, está apoyándome, vengo de familia militar y está apoyándome. Están de acuerdo conmigo y me dan toda la bendición. Mi madre, como cualquier madre, solo pide que yo regrese pronto a casa”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a otros connacionales para enlistarse: “Así también, dar convocatoria a todos mis excompañeros de la promoción 2011 y 2012 que se presenten a la embajada de Ucrania”.

Líneas de ayuda

Los compatriotas que requieran soporte pueden comunicarse con el jefe de la Sección Consular en Varsovia, consejero Luis Gonzalo Cieza, al celular (+48) 601 083 987. Para quienes deseen comunicarse con la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, llamen al número (01) 204-3279.

De igual forma pueden contactarse con Igor Balenko, cónsul honorario en Kiev, y llamar al número (+38) 050 332 2765 (WhatsApp) o escribir a los correos electrónicos: consulado@perupol.pl (en Varsovia) y en Kiev a peru@ln.ua.