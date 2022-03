En Arequipa también hubo movilización para pedir renuncia de Castillo

Cerca de 300 personas se manifestaron ayer a favor de la vacancia presidencial de Pedro Castillo. Participaron el Frente Demócrata de Arequipa, Fuerza Popular, así como la colectivos No a la Asamblea Constituyente y Arica No se Rinde (militares en retiro). La movilización se desarrolló en medio de un lluvia torrencial. La manifestación partió desde la avenida Bolognesi en Yanahuara hasta la Plaza España en el Cercado. Antes pasó por la Plaza de Armas. El grito de “vacancia” predominó en gran parte de la manifestación, aunque también hubo otros lemas como “No al terrorismo”. Al final de la protesta, se entonó el himno nacional y el grito de “Con lluvia, con frío, vacancia ya”. En la Plaza de Armas hubo algunas cruces de palabras. Así, algunos ciudadanos cuestionaron que no haya habido el mismo pedido de vacancia contra otros presidentes. En respuesta, los protestantes señalaron los escándalos que rodean a la figura presidencial desde el inicio de su mandato. “Vuelvan a la puna” se escuchó a uno de los manifestantes, quien así contestó a un ciudadano que criticó la marcha. Para el martes 8, el partido Perú Libre convocó una marcha contra la vacancia, denominada “No al golpismo”. Se espera que más organizaciones se adhieran.v