La Libertad: impulsan labores de limpieza en colegios de Trujillo

El año escolar inicia este 28 de marzo; por ello, en La Libertad, buscan que las instituciones educativas estén operativas para recibir tras dos años nuevamente a los alumnos. Para lograr ese objetivo, el gobierno regional está impulsando una campaña de limpieza de los colegios en la provincia de Trujillo, uniendo esfuerzos con padres de familia, alumnos y autoridades educativas y plana docente.

La intervención se realizó en veinte colegios de diez distritos de la capital liberteña, e intervinieron funcionarios y trabajadores de las diversas unidades o gerencias regionales del GORE La Libertad. En estas labores, el gobernador regional supervisó la limpieza de la I.E. N° 80823 Indoamericano del sector Río Seco, en el distrito El Porvenir.

“Con estas labores conjuntas se asume una gran responsabilidad y compromiso por lograr que el inicio del año escolar sea en óptimas condiciones. De esta manera, se revierte el mal estado en que se encuentran los colegios, dado que en los 2 últimos años estuvieron inoperativos debido a la pandemia del coronavirus”, expresó a la prensa Manuel Llempén.

Los siguientes fines de semana seguirán las labores de limpieza de centros educativos en la provincia de Trujillo, hasta llegar al 28 de marzo, día en que inician las clases presenciales.

Clases virtuales

En La Libertad se tiene la relación de locales que no estarán listos en los dos primeros meses y allí la educación va a ser virtual. “ En toda la región estamos corriendo para poder terminar. Si en algunos locales no acaban los trabajos se ofrecerá educación virtual uno o dos meses, y donde la infraestructura no alcance para ofrecer educación presencial con seguridad se implementará dos turnos, priorizando la educación presencial ”, detalló la autoridad regional.