Juez Yuri Maquera: Fiscalía solo presentó un indicio en caso Santiago Paco

El 31 de diciembre de 2020, el juez Yuri Maquera Rivera rechazó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra el policía Santiago Paco Mamani, en ese entonces presunto responsable de la desaparición de Judith Machaca Cuana (20). Su decisión provocó protestas, y ayer, tras más de un año, el magistrado se pronunció señalando que fue la Fiscalía quien no dio indicios suficientes en su pedido.

Paco estuvo diez meses prófugo después de ser liberado, y durante la investigación del caso, la Policía halló el cadáver de Judith y de otra mujer (Noemí, 14 años) en un pozo, en la chacra de la familia Paco. El policía fue capturado en noviembre de 2021 en Bolivia.

La noche del jueves el juez Maquera realizó la lectura de su resolución ante un pedido de prisión preventiva para un presunto feminicida, fue durante esa audiencia que se refirió al caso Paco. Ahí mencionó que en el pedido de prisión para el policía, él encontró 24 contra indicios, es decir declaraciones de testigos o pruebas que contradecían los argumentos que presentó la Fiscalía.

Explicó que el Ministerio Público no pudo probar que las prendas, manchas y calzado hallados en el auto de Paco pertenecería a Judith. Según el juez, la Fiscalía no pudo desacreditar las declaraciones de terceros que favorecían a Paco y en el registro de varios inmuebles relacionados a Paco, no se halló el cuerpo de Judith.

“En ese caso no se halló el cuerpo de la agraviada, cuando se dio la resolución. Fueron a una chacra en La Yarada, con canes, y no se halló (el cuerpo)”, enfatizó el juez. Además recordó que la misma Fiscalía había solicitado el record migratorio de Judith, pues se creía que había dejado la ciudad.

Para él, el único indicio que que se pudo entregar, fue el hallazgo del celular de Judith en posesión de la esposa de Paco. “La tesis de la Fiscalía en ese caso era en grado de probabilidad, duda, inseguridad (...) no estaba segura la Fiscalía que había sucedido”, concluyó.

Lo dicho por el juez causó molestía en los padres de Judith, Gabino y Susana, quienes consideraron no reconoce que cometió un error en su fallo. Por su parte, Fedra Rodríguez, vocera la Multisectorial de Mujeres de Tacna, expresó su malestar por la decisión de Maquera de hablar del caso de Judith durante la audiencia de otro caso de feminicidio.