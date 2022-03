San Juan de Miraflores: 9 de cada 10 colegios no están aptos a solo días de clases presenciales

San Juan de Miraflores. De acuerdo a una evaluación realizada por la gerencia de Desastres y Riesgos, solo 1 de 10 colegios se encuentra apto para el retorno a clases presenciales este 28 de marzo. Es decir, 9 instituciones no cumplirían con una adecuada infraestructura o espacios.

“Efectivamente, nosotros estamos verificando los centros educativos. Hemos visto que los cercos perimétricos no se cumplen y están a punto de caer. Sobre todo, las instalaciones eléctricas. Tienen cables expuestos y no ofrecen seguridad. Paredes rajadas. Vidrios que no están templados. No hay plan de contingencia”, indicó el sugerente de San Juan de Miraflores a La República.

Asimismo, el funcionario mencionó que esta situación es muy reiterada en los colegios públicos. En cambio, las instituciones privadas sí estarían cumpliendo todo lo requerido.

En esa línea, el alcalde David Castro resaltó que están supervisando varios colegios. Este 4 de marzo, les tocó inspeccionar la institución Fe y Alegría N.°3 que queda en Pamplona.

“Hoy estamos en la institución educativa. Ya hemos venido a inspeccionar con nuestra área correspondiente y hemos trasladado las observaciones para que hoy se ayude con ello (...) porque estamos preocupados por la infraestructura que hay. Pido al ministro de Educación que venga para intervenir a los colegios, los cuales están críticos”, acotó.

Respecto a ello, el burgomaestre precisó que una gran cantidad de alumnos no podrá asistir a dicho colegio, debido a que aún están en reparaciones. “Tenemos instalados ocho módulos para 480 alumnos, pero son alrededor de 1.100 quienes van a esta institución”, precisó.

El director también detalló que aún les llegarían 22 módulos más para mediados de año. “Hemos tenido que demoler, ya que son 56 años de vida de la institución y nunca se hizo algún cambio en las paredes”, finalizó.