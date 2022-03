¿Qué opina Martín Vizcarra sobre su apodo de ‘Lagarto’ en el libro de Carlos Paredes?

El expresidente del Perú Martin Vizcarra, en entrevista con La República, reveló su opinión sobre el apodo de ‘Lagarto’ utilizado en un reciente libro de Carlos Paredes que narraría episodios de su vida pública.

Vizcarra refirió no haber leído “El perfil del ‘Lagarto’”, pero aceptó escuchar algunos comentarios sobre el libro. Asimismo, hizo hincapié que no denunciará al autor porque respeta la libertad de expresión. Asimismo, Vizcarra aseguró que la investigación periodística es una ficción.

“Estoy absolutamente de acuerdo con la libertad de expresión, de prensa. En la vida voy a denunciarlo porque no lo merece, es un libro de ficción“, comentó.

Sin embargo, aclaró que ninguna persona en su núcleo familiar ni cercano lo llamada ‘Lagarto’, pero el apodo no es una incomodidad para él, al contrario le agrada.

“Usted puede consultar a cualquier familiar mío, a mis amigos de colegio, de la universidad, de Moquegua, nunca me han dicho ‘Lagarto’, es una imaginación del escritor; sin embargo, no me molesta que me lo digan”, explicó el exmandatario.

Asimismo agregó que, cuando transita por las calles, algunas personas lo llaman con el apodo del libro.

“El ‘Lagarto’ Juancho es conocido, ahora el ‘Lagarto’ Martin, para nada me incomoda hasta me agrada. Hay gente que me dice, cuando estoy por la calle, presidente, ingeniero, otros Martin y otros ‘Lagarto’, a todos les doy su abrazo y el agradecimiento por el cariño” añadió.