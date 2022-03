Puno: obreros y proveedores salen a protestar contra empresas chinas

Puno. Decenas de obreros de Construcción Civil marcharon contra las empresas chinas mencionadas por Karelim López, en su declaración contra el presidente Pedro Castillo como aspirante a colaboración eficaz.

China Railway N° 10 Engineering Group CO. Ltd Sucursal del Perú, es una de las firmas mencionadas por López. Esta firma tiene a su cargo la construcción del hospital de Alta Complejidad en el centro poblado de Alto Puno.

Los trabajadores de este proyecto y obreros de proyectos administrados por empresas chinas en otras provincias, salieron por diversas arterias de la ciudad para denunciar que desde hace un mes no les pagan sus sueldos . “Nosotros nos sumamos a la indignación nacional. Estas empresas con lobby al más alto nivel, ganan licitaciones millonarias. Pero sin embargo no pagan a sus trabajadores. Por eso ahora no solo exigimos que nos paguen lo que nos deben, también demandamos que se investiguen a todas las empresas chinas. Cómo es que ganaron las licitaciones ”, dijo Efraín Anahua Churacutipa.

A la manifestación se sumaron proveedores, a quienes empresarios chinos agrupados en el Consorcio Vial Sur Perú, no les pagan desde hace varios años. “No puede ser que el Estado no diga nada frente a estas empresas. A mí me subcontrataron y no me pagan nada. Siempre hacen lo mismo. Nos hacen firmar un acuerdo con un representante chino después de un tiempo otro representante desconoce los acuerdos. Somos varios y queremos que se vayan”, dijo Manuel Inquilla, proveedor.

La manifestación continuará los siguientes días.