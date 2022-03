Desde este lunes 7, corredores y alimentadores del Metropolitano suspenderán servicios de forma gradual

Desde este lunes 7, los corredores complementarios y los alimentadores del Metropolitano suspenderán de forma progresiva sus operaciones debido al incumplimiento en el pago de las compensaciones económicas por parte del Gobierno.

Este es el anuncio, hasta el cierre de esta edición, de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), integrada por las empresas de los corredores Azul, Rojo, Amarillo y Morado. También es lo informado por el gremio AFIN, que tiene a 3 de los 4 operadores del Metropolitano como asociados.

Según detallan, no se ha cumplido con el reembolso de sus costos de operación correspondientes a diciembre del 2021 y enero del 2022, pese a lo acordado con el Gobierno ante la reducción de aforos en la pandemia. “Hay afectación a los contratos de concesión. Ya no hay dinero para abastecer combustible, pagar la planillas, seguros y el GPS. No tenemos cómo soportar la operación”, explicó Gerardo Hermoza, gerente del consorcio Santa Catalina, uno de los operadores del Corredor Morado.

Esto lo confirmaron otros operadores, que además alertaron a la Autoridad de Transporte Urbano de Lima (ATU) sobre la urgencia de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el presidente de la República aprueben el decreto que permita el desembolso de recursos adicionales para el servicio. “Esta aprobación es fundamental para que continúe la operación en favor de más de 200.000 usuarios diarios”. Ante la falta de esta norma, añaden, no se puede garantizar la continuidad del servicio desde el lunes 7.

Por ello, estima Hermoza, cada semana se suspendería la operación del 25% de los buses, o sea, alrededor de 100. Bajo esa premisa, en menos de un mes se paralizarían todas las flotas.

Añade que la medida podría revertirse si en estos días se desembolsan los dos meses.

En el Metropolitano

En esa misma línea, tres de los cuatro operadores del Metropolitano (sin contar a Lima Bus Internacional) tienen prevista la suspensión diaria del 25% de sus 222 buses alimentadores, también por el retraso en las compensaciones, detalló la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

“Se restringirán de manera progresiva las rutas alimentadoras, en primer lugar, y después se empezaría a intervenir la troncal en ciertos horarios. Eventualmente se podría llegar a la suspensión total del servicio porque no pueden seguir operando sin ingresos”, señaló Leonie Roca, presidenta de AFIN.

La asociación también precisó que la medida podría cambiar si se cumple con el reembolso de los costos adicionales.

Hasta el cierre de edición, la ATU no se pronunciaba.

“Atentado a la formalidad”

“Se estaría atentando contra un transporte formal, con conductores en planilla, seguros, control de flota, contra la estabilidad laboral de cerca de 2.500 trabajadores en planilla”, dice Hermoza. Esto ha ocurrido de manera paralela a la gestión del extitular del MTC Juan Silva, quien sostuvo reuniones con transportistas informales. Ahora depende de la nueva gestión, PCM y MEF.