COVID-19: faltan vacunas pediátricas en regiones

En Cajamarca, Piura, Cusco y Tacna, las autoridades de salud han reportado la falta de vacunas para continuar con la aplicación de la primera dosis contra la COVID-19 en la población de niños de 5 a 11 años. Y esto se da a puertas del inicio de las clases presenciales.

En el caso de Cajamarca, por ejemplo, no hay vacunas desde el 21 de febrero. Y esta situación afecta a más del 50% de niños de 5 a 11 años que no reciben la primera dosis de la vacuna pediátrica, informó la coordinadora regional de Inmunizaciones, Katherine Vásquez.

La funcionaria dijo que se priorizó la segunda dosis por disposición del Ministerio de Salud, pero no se aumentó el número de dosis para asegurar la inmunización.

Y en Piura el director regional de Salud, Fernando Agüero Mija, señaló que no cuentan con nuevas dosis para los niños de 5 a 11 años desde el 22 de febrero y que no hay fecha de parte del Minsa para un nuevo abastecimiento a la región.

Cerca del 60% de niños se han quedado sin su primera dosis y no hay respuesta del sector Salud. “El envío de vacunas se está gestionando desde la Diresa Piura, pero no hay en el país por más documentos que se envíen. Solo tenemos segundas dosis para niños de entre 5 a 11 años, pero no hay para cubrir primeras dosis en este grupo y tampoco comunicación oficial de cuándo llegarían”, informó.

Mientras que en Cusco las vacunas se agotaron en dos locales de vacunación, situación que generó malestar en los padres de familia. Esto se dio en la UNSAAC y el Centro de Idiomas de la U. Andina de Cusco.

PUEDES VER: Miles de vacunas AstraZeneca a punto de vencer en regiones del sur

Y en Tacna, que antes lideraba el ranking de la vacunación, hoy el nivel de inmunización en menores de 5 a 11 años llega solo al 31,4% con primera dosis y 5,9% con segunda dosis. Luego de varios días, ayer arribaron a esa región 3.000 dosis para superar el déficit.

Otras regiones como Junín, Madre de Dios y Puno no tienen desabastecimiento, pero sí poco avance en la inmunización.

En Puno, por ejemplo, el universo de menores de 5 a 11 años que recibieron la primera dosis llega al 19,55%, y los que recibieron la segunda son solo el 2,78%. La Diresa Puno informó que se vacunará en las instituciones educativas.

En Madre de Dios hay vacunas pediátricas, pero solo un 29% de niños de 5 a 11 están vacunados con primera dosis. Y en Junín se busca impulsar más campañas dirigidas a los padres, pues solo el 35% de niños de 5 a 7 años recibieron su primera dosis y el 12% cuenta con la segunda.

Al respecto, el decano del Colegio Médico, Raúl Urquizo, recordó que son más de 4 millones los niños por vacunar, pero la brecha es de 57% con más de 2 millones 407.809 que les falta la primera dosis.

PUEDES VER: Nueva gestión del Minsa evalúa cancelar vacunatones

Urquizo refiere que de nada sirve que lleguen más vacunas al país si no hay suficientes brigadas. Recordó que hacen falta más de 4.000 vacunadores.

En ese sentido, anotó que es necesario contratar más brigadas, que se dé una ampliación de horarios y se vacune a la población casa por casa.

Solo el 51,5% de niños vacunados

El Minsa reconoció que solo el 51,5% de la población infantil en el país ha sido vacunada contra la COVID-19, por lo cual el sector pidió a los padres llevar a inmunizar a sus hijos ante el retorno a las clases presenciales.

Según la jefa de Inmunizaciones, María Elena Martínez, se desarrollará la estrategia de punto fijo de vacunación, que implica ir al encuentro de la familia o incluso “ir casa por casa durante los fines de semana”.

El titular del sector, Hernán Condori, dijo que las vacunas contra la COVID-19 están aseguradas para la población, pues estas llegan semanalmente al país.