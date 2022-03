Comas: encuentran restos humanos dentro de una caja de zapatos en parque

Con información de Grace Mora / URPI - LR

Esta viernes 4 de marzo, moradores de Comas hallaron el cráneo de una persona en el pasaje Lorenzo Valderrama. Este se encontraba en una caja de zapatos desde hace dos días, por lo que al inicio pensaron que solo era basura.

Sin embargo, esta tarde, Aurora Dávila López, vecina del lugar, decidió abrir la caja, que le parecía extraña. Fue grande su sorpresa al ver que había un cráneo adentro.

“Aproximadamente a las 3 de la tarde estaba acá el presidente del parque Unión. Me llamó porque vio un poco de basura y me dijo ‘bota tu basura a otro lado’. Pero nosotros no estamos acostumbrados a botar basura aquí al frente. Entonces, digo ‘a ver’, y ahí me he dado con la sorpresa de que era un cráneo. Obvio, me he tenido que asustar”, detalló a La República.

Tras ello, llamó a la Policía para que se acercaran efectivos al lugar e investigaran la procedencia de la calavera.

Al inicio los vecinos de Comas pensaron que la caja era solo basura. Foto: La República

Dávila añadió que junto al cráneo estaba el polo de una niña. “ Había un polo de una niña, con florcitas y corazoncitos. Como estaba nerviosa no he visto los corazoncitos, pero son rosaditas las florcitas. Estaba en una caja de zapatos y hay dos bolsas. Un costal y una bolsa de comida de perro”, mencionó.

Efectivos de la Comisaría de Santa Luzmila y Serenazgo resguardan el lugar. Además, se encuentran un representante del Ministerio Público y peritos de criminalística, quienes intentan determinar si este resto humano ha sido producto de un crimen o si estaría vinculado a prácticas como la curandería o brujería.