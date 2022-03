Arequipa: trabajadores del Hospital Honorio Delgado denuncian a director por acoso laboral

Arequipa. Trabajadores de diversos sindicatos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza exigieron nuevamente este viernes el cambio del director de dicho nosocomio, Juan Carlos Noguera.

Los trabajadores denunciaron a Noguera por acoso y hostigamiento laboral. Eliana Florencio Flores, secretaria general del Sindicato de Enfermas, denunció, por ejemplo, que Noguera ordenó abrir y cerrar los casilleros de algunos trabajadores, que inclusive fueron comprados con el dinero de estos.

A ello se suma que Noguera, como castigo, les pediría a algunos trabajadores que se den media vuelta y miren hacia la pared. ”Nos dice: ‘Si no cumples, te boto; yo soy el director’. Eso es un acoso psicológico a los trabajadores. No vemos una valorización por el trabajo que realizamos los trabajadores en todas las áreas”, indicó.

La representante denunció también que actualmente los trabajadores que realizan turno de noche no reciben su cena y la alimentación para los pacientes y trabajadores no es la adecuada. “Seguimos comiendo papa, arroz, batidos, puro carbohidratos y sin carne. El director ha devuelto un dinero del presupuesto para la alimentación. Nos han quitado la cena, no nos dan ni refrigero, ni agua para las 12 horas de trabajo nocturno”, agregó.

Florencio Flores recordó además que Noguera tiene denuncias por violencia psicológica familiar. “Todos los cambios y abusos han sido con personal femenino; tiene una fijación con las mujeres”, finalizó.

No cumple perfil

El secretario general de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa), Aquilino Adolfo Apaza Paz, enfatizó que Noguera no cumple con el perfil para asumir el cargo de dirección.

El dirigente citó el Informe de Orientación de Oficio n.° 30508 de la Contraloría General de la República, donde la entidad indica que Noguera no cumpliría los requisitos ni el perfil para asumir el cargo, ya que no cuenta con especialización en administración de servicios de salud o afines.