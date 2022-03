SJL: padres de familia se amanecen en exteriores de colegio para exigir una vacante en Campoy

“Queremos vacantes”, es el reclamo de los padres de familia de la zona III de Campoy, en San Juan de Lurigancho. Los progenitores denunciaron que un total de 36 menores no podrían estudiar el primer año de secundaria al no encontrar disponibilidad de aulas para sus hijos.

La representante de los padres de familia sostuvo en La República que han realizado la solicitud al Minedu, pero fueron rechazados. “Nosotros hicimos las solicitudes que el Ministerio nos ha pedido desde el 6 de diciembre, en la cual al presentar ello, nos han negado la vacante a nuestros niños. Si nosotros pedimos a esta institución es porque vivimos cerca a nuestras casas. Nosotros venimos del colegio primario y de ahí somo cuatro promociones que tienen que ir a secundaria”, indicó.

Asimismo, la mujer precisó que ya entablaron conversación con el director de la UGEL y de la Dirección Regional, pero no obtuvieron respuesta. Ante ello, todos decidieron realizar una protesta.

“Nosotros hemos tenido que quedarnos a dormir desde ayer, protestar, para que nuestros niños no se quedan sin una vacante, sin estudiar y no pierdan el año escolar. Antes, éramos 32 y ahora somos 36 sin una vacante a nivel nacional”, dijo.

Los padres también mencionaron que el colegio no querría dar más vacantes ante la falta de presupuesto en la UGEL 05. “Nos dijeron que no tienen presupuesto para pagar profesor y habilitar un aula. Nosotros queremos apoyar. La directora no nos da solución y solo nos dicen ‘No hay vacante y punto’”, acotó.

Así también, los progenitores denunciaron que este problema se dio durante clases virtuales, donde estudiantes que no eran de la zona se matriculaban y por ello, ahora no hay menos vacantes.

“Que nos solucionen y que abran salones”, finalizó.