Puno: trabajadores protestaron en contra de empresas chinas por falta de pagos

Decenas de trabajadores de construcción civil protestaron este jueves en las calles de la ciudad de Puno en contra de las empresas China Railway N° 10 Engineering Group CO. Ltd Sucursal del Perú y Weihai Construction Group Company Limited. Los obreros denunciaron que estas no les pagan sus sueldos correspondientes a cuatro semanas.

Las empresas asiáticas han sido mencionadas por Karelim López Arredondo, quien es aspirante a colaboradora eficaz, que acusó al presidente Pedro Castillo de liderar una red de corrupción.

Las mencionadas empresas conformaron el consorcio Hospital del Altiplano para participar en la licitación del millonario proyecto de construcción del hospital del Altiplano de EsSalud , ubicado en el centro poblado de Alto Puno. Y así ganaron el concurso en setiembre del año pasado por un monto de S/ 275.283.666.42.

Con su indumentaria de trabajo y cascos, los obreros se movilizaron por las principales calles de Puno y llegaron hasta la sede de la Dirección Regional de Trabajo.

Los manifestantes se mostraron indignados al saber que la mencionada empresa ha ganado millonarios contratos con el Estado peruano y aun así no les paga sus remuneraciones.

China Railway N° 10 Engineering Group carga con un historial no favorable en la región Puno, pues también tenía a su cargo el proyecto del hospital Manuel Núñez Butrón. Como se recuerda, el caso provocó la detención y posterior encarcelamiento del gobernador de Puno, Agustín Núñez.