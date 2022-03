Hernán Condori: “No más mafias en un Gobierno del pueblo”

A través de un video realizado desde el Minsa, el titular de la cartera de Salud, Hernán Condori, denunció la presencia de supuestas mafias en la interna de esta entidad.

“Estimados compatriotas, les saluda el ministro de Salud, Hernán Condori Machado. En estos solo 23 días en que vengo desempeñando este cargo he encontrado la existencia de presuntas mafias de todo calibre”, dijo.

En ese sentido, señaló que dichas personas estarían envueltas en “consultorías, impunidad administrativa y compras sobrevaloradas”.

“(Presuntas mafias) involucrarían a gestiones de Gobiernos anteriores y que deben merecer el rechazo de todos, ya que hoy pretenden desestabilizar la gestión, saboteando la democracia. Hemos detectado algo escandaloso como la intención de contratar una consultoría por más de 300.000 dólares para hacer documentos y directivas, intención que fue frenada por este Gobierno. Además, se detectaron compras sobrevaloradas”, detalló.

Por otro lado, resaltó que existen 31 funcionarios investigados por beneficiarse en el caso Vacunagate; sin embargo, “han pasado cerca de dos años y no hay ninguna persona sancionada”.

“A mí no me temblará la mano y he dispuesto, a la brevedad posible, emitir las resoluciones con las sanciones que corresponda, reivindicando a los médicos, a las enfermeras, a las obstetras, a los tecnólogos y todo el ejército de salud que estuvo en primera línea y no en el gabinete. He dejado claro que en mi gestión nadie tendrá corona y las sanciones se cumplirán sin miedos”, acotó.

Finalmente, afirmó que, si le dan la oportunidad de seguir en el cargo, se compromete a “no permitir más consultorías sin resultados para el país”. “No más sobrevaloraciones ni impunidad para los funcionarios y servidores públicos. No más mafias en un Gobierno del pueblo”, concluyó.