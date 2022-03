Hernando Cevallos, exministro de Salud: “Es innegable que tenemos problemas en el Minsa”

El exministro de Salud Hernando Cevallos señaló que sí existen problemas dentro del Ministerio de Salud (Minsa) ante el clima de desconcierto y los reclamos por parte del Colegio Médico y otras organizaciones. Asimismo, resaltó que han ocurrido renuncias importantes por parte de varios directores y/o encargados en el tema del proceso de vacunación contra la COVID-19.

“Es innegable que tenemos problemas en el Minsa, por supuesto que sí. La renuncia de gente valiosa, un clima de desconcierto, así como la ruptura con las organizaciones científicas médicas y con el Colegio (Médico del Perú) que pone al ministerio en una situación complicada”, precisó en diálogo con radio Santa Rosa.

En ese sentido, mencionó que, si en caso Hernán Condori es removido, no necesariamente será un mejor escenario para la propia institución. “Yo puedo decir fácilmente que se vaya el ministro. Puede venir otro y las cosas podrían no cambiar, incluso, empeorar. (...) Necesitamos al frente del Ministerio de Salud una persona que tenga un nivel de liderazgo sobre este equipo, que entienda que, efectivamente, si no sumamos toda la fuerza nacional para enfrentar la situación de salud, no lo vamos a hacer”, aseveró.

Con respecto a una presunta mafia en el Minsa, Cevallos consideró que se debe precisar la información y que conversó con el actual ministro acerca de ello.

“Yo conversé con el ministro Condori justamente cuando hizo estas declaraciones, me dijo: ‘No, no me refiero a usted, me refiero a gestiones anteriores’. Y le digo: ‘Lo que usted ha dicho no es precisamente eso, usted tiene que precisar en todo caso si ha encontrado algo. Porque usted está, no solo de alguna manera, involucrando a ministros, sino a trabajadores, funcionarios, incluso a la Cancillería Peruana, que ha llevado adelante todos estos procesos de manera indiscriminada”, finalizó.