DREP no repone a Carmen Sánchez en su cargo, pese a resolución judicial

A pesar de que el Poder Judicial emitió la Resolución 01-2022, que ordena a la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) reponer en el cargo de directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Piura a la docente Carmen Rosa Sánchez Tejada, la DREP se niega a cumplir la disposición. Por otro lado, la Resolución Directoral Regional 750 de cuenta de su nombramiento provisional como directora de la UGEL de Huarmaca desde el 28 de febrero del año en curso.

Ante esta situación, la docente indicó que su nombramiento como directora de la UGEL Huarmaca obedece a las amenazas del director de la DREP Piura, Elvis Bonifaz López. “El director convocó una conferencia de prensa en la que me enviaba a la UGEL Huarmaca, donde me amenazó en público diciendo que si yo no iba en cinco días se iba a declarar el abandono”, precisó.

Drep designa como directora de Ugel Huarmaca a Carmen Sanchez. Foto: La República.

Por ello, la profesora aseveró que continuará con el proceso judicial para que se respete la declaración cautelar que la repone como directora de la UGEL Piura, mas no de la UGEL Huarmaca. “No voy a permitir que se me vulneren mis derechos. Yo postulé a la plaza y la gané; por lo tanto, el señor director tiene que reponerme en mi cargo”, mencionó.

Recordemos que, en agosto de 2019, la docente fue sancionada por el caso de tres talleres fantasma, presunta falsificación de más de 500 firmas, y por haber gastado más de 18.000 soles para el pago de servicio de alimentación de supuestos asistentes. La sanción fue 12 meses de suspensión de labores, sin goce de remuneraciones por la presunta comisión del delito contra la administración pública.