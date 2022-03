Cercado de Lima: capturan a delincuentes en estado de ebriedad que habían asaltado a dos mujeres

En el Cercado de Lima fue capturado el delincuente identificado como Jimy Nilton Gonzáles Cuba, alias ‘Chapita’, quien había asaltado a una mujer en un vehículo de transporte público. Agentes del Grupo Terna intervinieron al sujeto de 41 años en el cruce de las avenidas Aviación y 28 de Julio.

“El señor que está ahí empezó a jalarme mi cartera, me arrancó la cartera que tenía cruzada, y para no caerme del carro me he sostenido. Me volvió a jalar la cartera, la rompió y se fue corriendo”, relató la víctima a América noticias.

El malhechor se encontraba en estado de ebriedad al momento de cometer el delito y también cuando fue detenido. “Muchos de los delincuentes, para cometer sus fechorías, liban licor, así como también consumen estupefacientes, para lograr sus objetivos”, señaló el coronel Antonio La Madrid.

“Me he mareado, he estado tomando en Aviación y me llevé una cartera”, respondió el ladrón al ser interrogado por un miembro de la PNP.

Mientras que en Cercado de Lima las autoridades lidiaban con ‘Chapita’, otro sujeto aparentemente también alcoholizado asaltó a otra mujer. “Aprovechándose de esa condición intentan no levantar sospechas entre los transeúntes. Abordó un vehículo y sustrajo el celular a una de las pasajeras”, continuó explicando el coronel La Madrid.

En Puente Piedra cayó Segundo Jipa Montes, de 24 años, alias ‘Conchito’. “Ellos registran antecedentes por hurto y robo agravado; es decir, son proclives a cometer ilícitos penales; más aun, aprovechan la situación de que han ingerido bebidas alcohólicas. Sin embargo, el Escuadrón Verde está atento a estos incidentes”, señaló el jefe del Escuadrón Verde.

Ambos delincuentes fueron denunciados por las agraviadas y deberán responder por sus actos.