Ate: intervienen locales de curanderos y encuentran cráneos humanos

Esta semana, Fiscalización de la Municipalidad de Ate realizó un operativo en el que clausuró tres locales donde trabajaban curanderos. Estos lugares no contaban con licencia de funcionamiento. Asimismo, se reportó que se recetaban brebajes sin registro sanitario.

“Además de no contar con las autorizaciones, el tema es que a veces medican con brebajes que no tienen ningún registro sanitario, no tienen ninguna autorización o garantía de que no va a hacer daño a la salud pública. Las personas vienen por una ayuda; sin embargo, se van enfermas totalmente”, sostuvo Zoila Ortiz, subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Ate.

Añadió que encontraron cráneos humanos, fotografías de personas, así como muñecos vudús. Ello debido a que los llamados curanderos ofrecían “amarres” entre los servicios que daban.

“Aparte, hemos encontrado fotografías, cráneos humanos que vamos a verificar, poner en conocimiento a las autoridades correspondientes”, detalló Ortiz.

Ante esta situación, hizo un llamado a la ciudadanía a que no consuma ningún tipo de sustancias de las que desconozca su procedencia, ya que esto podría ser perjudicial para su salud. En el caso de salud mental, también recomendaron acudir a médicos especialistas.

“No crean en esta clase de personas que lo único que hacen es burlarse de las personas, hay un atentado contra la fe pública. Por favor, si están enfermos de algo concurran a médicos, a un hospital, a clínica, a personal totalmente autorizado. O, de lo contrario, hay psicólogos, terapias, psiquiatras que pueden ayudarnos si tenemos algún mal emocional”, señaló la subgerente de Fiscalización.