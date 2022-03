Trabajador de la Fiscalía que grabó a sus compañeras en el baño sigue libre

Un trabajador de la Fiscalía sigue libre a pesar de que la Cuarta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer lo denunció por el delito de acoso sexual. Se trata de Angello Burga Velásquez, quien grababa con el celular a sus compañeras de trabajo cuando estas iban al baño.

4 mujeres señalaron al asistente administrativo (31) de haberlas grabado sin su consentimiento cuando ocupaban los baños del segundo piso de la sede del Ministerio Público ubicada en la cuadra 5 de la avenida Abancay, en el Centro de Lima.

Una de las agraviadas dialogó con la Policía sobre el hecho que ha indignado a sus colegas. “Me dirigí a los servicios higiénicos con el fin de cambiarme el uniforme de trabajo y ponerme el traje de calle. Ingresé al área asignada para mujeres. Cuando estaba cambiándome, logré percatarme que un teléfono celular me enfocaba desde la parte inferior de la cabina colindante”, narró la mujer.

“Procedí a subirme a la taza del inodoro, y observé desde la parte superior a un varón. Él estaba en la cabina colindante de donde se había dirigido el celular hacia mi persona. Ahora reconozco que era Angello Burga Velásquez. Opté por tomarle una fotografía”, añadió.

Luego de presentar la denuncia contra el sujeto, la Policía lo intervino y descubrió que en el aparato móvil había 23 videos de mujeres. Entre las víctimas figura una fiscal, una empleada y dos agentes de seguridad.

América Noticias registró la declaración que dio Burga al fiscal del caso luego de ser detenido. “No sé lo que me impulsa, pero lo hago; y por eso solicito mi evaluación psicológica”, manifestó.

Es preciso mencionar que la Cuarta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer no solo denunció al empleado del Ministerio Público, sino que también solicitó 9 meses de prisión preventiva para él. No obstante, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima no admitió el pedido fiscal y ahora Angello burga está libre.