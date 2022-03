San Martín de Porres: sicarios asesinan a trabajadora de construcción civil

Delincuentes que se transportaban en una moto acribillaron a una madre de familia y constructora civil, identificada como Silvia Margoth Gomez Orosco, de 45 años. El hecho ocurrió a las afueras de una bodega, ubicada en la avenida Haya de la Torre, Cerro Candela en San Martín de Porres.

La mujer trabajaba como obrera de construcción, dedicada a la realización de pistas y veredas. De acuerdo a los testimonios de familiares, tras ingresar a este trabajo, la vida de Silvia cambió radicalmente.

Un atentado anterior contra su vida ocurrió el pasado 6 de enero cuando unos sicarios dispararon contra la mototaxi que ella había tomado desde su casa para dirigirse a su trabajo.

Una de las balas le impactó en su mano y otra rozó su cabeza. No obstante, los familiares niegan que este ataque haya sido perpetrado contra la madre de familia. Ahora, también desconocen por qué, un mes después, han vuelto a atentar contra ella, hasta ocasionar su muerte.

“El que le ha hecho eso a mi hermana no ha tenido compasión o no ha tenido madre”, declaró para América Noticias la hermana de la víctima. “A mí nunca me ha dicho que le han amenazado, ni nada. Estos meses le presentó una oportunidad de trabajo y listo”, añadió.

Inseguridad social

El asesinato de Silvia Gómez ha dejado a su vecindario en zozobra. Sin embargo, los comentarios e investigaciones apuntan a mafias de construcción civil.

De acuerdo a la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú la PNP, San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres, Los Olivos y Villa El Salvador concentran el 50% de los homicidios violentos.

Por ello, la Policía Nacional exhorta a la población a comunicarse a la División de Inteligencia 942-050-079, la Guardia de División de Homicidios al (01) 4318773 o al 942-471-197, cuando tengan información sensible que ayude a desarticular estas organizaciones o bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato

Además, también pueden comunicarse al 0800-400-07 para brindar información sobre el paradero de personas requisitoriadas y buscadas por la justicia.