Peruano repatriado de Ucrania: “Aún hay compatriotas en ciudades que están siendo bombardeadas”

Yazel Richard Hipólito Rudas se convirtió en el primer peruano en escapar de Ucrania para retornar al Perú y reencontrarse con su familia en Pisco. El piloto comercial pudo salir de Kiev a Moldavia gracias a la empresa de helicópteros en la que trabaja.

En declaraciones a TV Perú, Yazel Hipólito, quien radicaba en Ucrania desde hace año y medio por motivos laborales, contó que sigue conversando con los peruanos que continúan esperando el apoyo de la Cancillería para evacuar del país de Europa Oriental.

“Estoy con mi familia, reunidos con ellos. Sigo en comunicación con peruanos que aún están en Ucrania. Hasta el día de ayer, son 38 los peruanos que salieron de Kiev hasta Varsovia gracias al Cónsul en Ucrania. Hay peruanos que están en ciudades que están siendo bombardeadas, que han recibido ultimátum de rendirse o de lo contrario serán bombardeadas”, dijo.

“La situación va cambiando día a día, el sábado me llaman a las 9.30 a. m. y me dicen que van a evacuar a todos los pilotos de Kiev hasta la frontera con Moldavia porque el ataque ruso era inminente. Me dieron 20 minutos para regresar a mi departamento y sacar mis cosas y salir inmediatamente. Hemos salido en tres vehículos a Moldavia y recibí la ayuda del consulado de Moldavia y Rumania”, agregó.

De acuerdo con la Cancillería de Perú, 320 ciudadanos peruanos radican en Ucrania, de los cuales 196 estaban registrados hasta el 24 de febrero en una lista para ser evacuados hacia Polonia.