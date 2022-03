Moquegua: padres y amigos de médico de Ilo asesinado en Lima piden justicia

El crimen del médico Kevin Lucano Tejada de 29 años en Lima ha conmocionado a la ciudad moqueguana de Ilo, de donde procedía el profesional. Este miércoles, los restos del joven fueron enterrados en el cementerio San Jerónimo.

En medio del funeral, sus padres, parientes, amigos y demás conocidos exigieron que se haga justicia y que encuentren pronto al asesino del profesionista. En las últimas horas se difundieron imágenes captadas por cámaras de videovigilancia del edificio donde vivía el médico en el distrito limeño de Lince.

De acuerdo a la grabación, la víctima ingresó a su edificio a las 2.37 de la madrugada junto a otro ciudadano, que vestía un chaleco, un pantalón, un gorro y sandalias. Ambos ingresaron al lugar y fueron hacia el piso 16, donde vive el joven. El médico llevaba consigo una mochila de color negro.

Tras unos minutos, ambos entraron al departamento. Cuatro horas después, el acompañante salió solo, pero con una ropa diferente: vestía con zapatillas y una chompa. No solo eso. También portaba dos maletines, una bolsa y la mochila de color negro que tenía el galeno.

Él descendió con total tranquilidad y en recepción se despidió del encargado. Luego se fue del edificio y caminó en dirección a la avenida Javier Prado. Horas más tarde, el personal del lugar y la Policía Nacional del Perú (PNP) encontraron la terrible escena del crimen.

Dentro del apartamento, todo luce desordenado y se ve que se llevaron varias cosas. De acuerdo al certificado de necropsia, Kevin Lucano falleció por una asfixia mecánica. Con estas nuevas imágenes, los agentes de la División de Homicidios de la Dirincri están tras los pasos del principal sospechoso.

El padre de Kevin, Javier Lucano, pidió al Ministerio del Interior que el crimen no quede impune. Entretanto, los compañeros de promoción de colegio del medico se aunaron al pedido de justicia. “Estamos aquí para decir que no nos vamos a quedar sin hacer nada. No debe quedar impune”, dijo una de las jóvenes.