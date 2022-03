La Libertad: gremios de salud exigen salida de ministro Hernán Condori

Con un plantón en la plaza de Armas de Trujillo, los representantes del Colegio Médico y la Federación Médica en La Libertad exigieron la salida del ministro del sector, Hernán Condori. Señalan que no tiene la experiencia y capacidad suficientes para llevar las riendas de uno de los sectores más importantes del país.

”El doctor no reúne los criterios para ser ministro. En primer lugar, es una persona que se hace pasar como especialista y no lo es. En segundo lugar, hace propaganda de cosas que no son saludables. Tercer lugar, hace propaganda de especialidad de ginecoobstetricia; y cuarto, cuando fue nombrado director de Salud en Junín, no cumplió bien su función”, indicó a la prensa Elena Rios, del Colegio Médico en La Libertad.

Otro de los galenos que mostró su disconformidad con el titular de Salud fue el presidente de la Federación Médica de la región, Carlos Valderrama.

“Solicitamos que (Condori) sea puesto a un costado y que pongan a una persona que sí cumple con el perfil. El ministro Cevallos estaba haciendo una buena labor. El actual ministro no conoce la realidad y no tiene las competencias técnicas para estar en un sector tan sensible y tomar las decisiones adecuadas en el aspecto sanitario. Los gremios médicos se reunieron para analizar esta disposición. Estamos en plena pandemia —tercera ola— y no puede darse un aforo al 100%, son medidas populistas”, manifestó a la prensa Valderrama.

Hernán Condori no renunciará al Minsa: “Voy a trabajar hasta el minuto en el que el presidente me lo permita”, señaló a la prensa. Foto: LR

Descargo

Sobre el pedido de su salida por parte de los gremios médicos que han iniciado una serie de plantones en diversas ciudades, el ministro Hernán Condori, en conferencia de prensa, se pronunció al respecto.

“Los otros gremios, tengo entendido, hay un respaldo hacia a mi persona, los únicos que se quejan son el Colegio Médico y la Federación Médica. Voy a explicar con documentos lo que he encontrado en el sector salud y ahí se va a conocer por qué estos gremios piden mi salida”, indicó el titular de Salud.