Gerente de Salud de Arequipa tras remodelación de su oficina: “¿Tanto problema hacen por S/ 2.569?”

En las últimas semanas, el nuevo gerente regional de Salud de Arequipa, Edilberto Salazar Zender, hizo noticia por mandar a remodelar su oficina. El funcionario realizó esta solicitud el 4 de febrero. En ese contexto, se llevaron a cabo trabajos de tabiquería, colocación de zócalos, de puerta, reparación de una puerta de aluminio y pintado. Todo por un monto de S/ 2.569.

Para justificar el trabajo, Salazar mostró fotos de la oficina y argumentó que las sillas estaban en mal estado y el piso destruido.

Este miércoles 2 de marzo, nuevamente, fue cuestionado por este gasto y señaló que un alcalde casi se cae de una silla, por esta y otras razones mandó a hacer las remodelaciones.

No obstante, ante las preguntas de los periodistas, respondió: “ Por favor, ¿tanto problema hacen por S/ 2.569 ?”, con lo que trató de minimizar el hecho.

Posteriormente, indicó que en la mencionada oficina nunca se hizo remodelación alguna y que por encima de todo está la vida de las personas.

Con el pasar de los minutos, Salazar se mostró incómodo y le pidió al chofer del vehículo en el que se encontraba que encienda el carro y comience su ruta. Mientras tanto, una periodista le consultó si para él 2.569 soles no significan nada, a lo que él respondió: “No, para mí no. La vida de las personas está por encima, la vida de una persona que se ha caído de la silla”, dijo.

El gerente de Salud mostró documentos de los gastos de la remodelación. Foto: La República/Rodrigo Talavera

Además, cambió su versión inicial de que un alcalde se habría caído, pues luego señaló que fue otra persona.