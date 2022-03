Chiclayo: colegio aún en obras no será entregado antes del 28 de marzo

A pocos días de la fecha señalada por el Ministerio de Educación (Minedu) para el inicio de clases en colegios estatales -el 28 de marzo-, la situación en algunas de estas instituciones es incierta. En la provincia de Chiclayo, por ejemplo, la I.E. 11271 Siglo XXI continúa en obras y no recibirá a 150 estudiantes de 6 a 13 años del nivel primario .

En ese sentido, la consejera regional de Lambayeque, Gisella Fernández Muro, quien también es docente en dicho colegio, explicó que la obra debió ser entregada el último mes de enero; sin embargo, actualmente se encuentra en un 90% de avance.

“Es una obra que debió ser entregada en enero, pero ha sufrido un retraso . Nos tiene preocupados y no sabemos cuándo va a ser recepcionado. Me parece que en el mes de abril no creo que esté apta para recibir a los niños; por ello, esperemos que nuestra autoridad que ejecuta, la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se ponga de acuerdo para que entregue la obra en el menor tiempo posible”, sostuvo la legisladora regional a La República.

Situación de colegios en la región