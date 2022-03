Arequipa: Caylloma acuerda paro indefinido desde el 11 de marzo por Majes Siguas II

Tras una reunión en el distrito de Chivay, representantes de los frentes de defensa y juntas de usuarios de la provincia de Caylloma acordaron acatar un paro indefinido desde el 11 de marzo. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Caylloma, Juan Galdos, sostuvo que la medida es porque no obtuvieron una respuesta al oficio remitido a la gobernadora de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, el último 28 de febrero.

En el documento exigen el 30% de las tierras del proyecto Majes Siguas II, la reparación del canal madre desde Tuti hasta Pitay y el reconocimiento de un canon hídrico. Galdos sostuvo que la provincia es zona de influencia del proyecto agroindustrial y no están recibiendo ninguna compensación. “ No hemos recibido ningún tipo de respuesta del Gobierno regional, ni tampoco hay interés de atender los reclamos. Un paro es la única forma de hacernos escuchar”, explicó el dirigente a La República.

Resaltó que están en contra de la suscripción de la adenda 13 y que los US$ 104 millones que se invertirán “deben ser para los cayllominos”. Hay que recordar que ese monto que incrementa el costo total del proyecto se pagará con la venta de las 38.500 hectáreas a irrigar. Sobre las tierras de Majes, sostuvo que ese 30% debe ofrecerse en módulos de 5 hectáreas para que los cayllominos puedan comprarlas. De otra forma, alegó, no podrán adquirir módulos de 200 hectáreas que superen los US$ 3 millones. “Vaya usted a El Pedregal, hay agricultores que ya están exportando. Es posible que nosotros podamos, pero en terrenos de 5 hectáreas”, señaló.

Sobre el canon hídrico y en vista de que se cobrará por el agua que irrigue las Pampas de Majes, explicó que piden un pago en el marco de ley de retribución de servicios ecosistémicos. Además, refirió que el canal tiene rajaduras y debe repararse de manera inmediata.

Sobre estos pedidos, el gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo, señaló que evaluarán cada uno. Subrayó, además, que el proyecto tiene el objetivo de hacer agroindustria.