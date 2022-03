Agricultores de Cusco se movilizan por fallida reforma agraria de Pedro Castillo

Los agricultores de diferentes provincias de la región llegaron a la ciudad imperial en marcha de sacrificio. Ellos reclaman por supuestas invasiones de sus tierras y los retrasos de la segunda reforma agraria impulsada por el presidente Pedro Castillo.

La comunidad de Patabamba de la provincia de Paruro denunciaron que ex hacendados retornaron a sus pueblos y tomaron posesión de sus terrenos comunales. Aseguran que los anuncios de una nueva reforma agraria despertó el interés de volver al campo. Protestaron en la puerta del Ministerio Público y la Sunarp.

Por su parte, el secretario general de la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru (Fartac), Wilber Torres, dijo que es una medida preventiva y que a partir de la siguiente semana, sus medidas se radicalizarán . ”Vamos a esperar hasta el 5 de marzo. Si no hay respuesta del nuevo premier y nuevos ministros, tendremos que iniciar medidas de fuerza. Nuestra situación es más que preocupante”, dijo Torres.

Los manifestantes recorrieron las diferentes arterias del Cusco. Pidieron al gobierno regional interceder para mejorar sus condiciones de vida.

Ellos esperan que las mesas técnicas del Ejecutivo Nacional, continúen. Tras la salida de Mirtha Vásquez de la PCM, el diálogo se suspendió. Aseguran que sus peticiones no tienen respuesta del Ejecutivo Nacional.

La segunda reforma agraria fue lanzada en octubre del año pasado por el presidente de la República, Pedro Castillo. Según los agricultores, nada ha cambiado desde entonces. La situación del agro es crítica debido al alto costo de los fertilizantes e insumos agrarios.

En su momento, el gobierno regional también cuestionó la segunda reforma agraria. Daniel Dancourt, gerente regional de Agricultura, señaló que la primera (reforma) no concluyó y que la segunda no garantizan cambios sustanciales. Criticó que se generó expectativas que no se atienden.v