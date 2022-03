Villa El Salvador: niña de 12 años sigue desaparecida y sus padres piden ayuda para encontrarla

Desde el pasado domingo 27 de febrero, la menor identificada como Fernanda García Suárez, de 12 años, está desaparecida y sus padres exigen celeridad en el caso para ubicarla mediante la geolocalización de su celular.

Fernanda desapareció en el sector 9, grupo 1, en Villa El Salvador. Con ella, también está desaparecido el adolescente de 13 años Duvan de La Rosa Paccori. Una de las hipótesis es que ambos jóvenes escaparon juntos, pero los padres temen que hayan sido manipulados o secuestrados por un adulto.

Katherine Suárez, madre de Fernanda, declaró que desde el mediodía del domingo no sabe nada de su hija. “Ella ha salido de la casa, se ha estado despidiendo de su amigo porque él se iba a ir a Arequipa, y desde ahí no sé de mi hija”, dijo para Latina Noticias.

Por su parte, el padre de Duvan mencionó que el mismo día ambos iban a viajar a Arequipa. “Él sale al mediodía a comprar unos helados al frente de mi casa, y los vecinos comentan que ambos se han encontrado con la niña (...) Nuestra vida está en Arequipa, mi hijo no tiene ninguna amistad, no ha estudiado acá, no tiene familiares acá”, agregó.

No obstante, ambas familias refieren que, a pesar de la posibilidad de que puedan haberse escapado juntos, también está el peligro de que hayan sido incitados, manipulados o secuestrados por un adulto. Por ello, hacen un llamado tanto a sus hijos como a la población por cualquier información que pudieran tener.

Rudy García, padre de Fernanda, mencionó que el celular de su hija estuvo prendido este lunes, a las 8.30 p. m., por un lapso de cinco a diez minutos. “En ese tiempo empezaron a llegar los mensajes, pero no han sido leídos”, indicó.

De acuerdo a Rudy, la Policía ya tiene los documentos listos para hacer la geolocalización, y solicitó al mayor PNP Serna, encargado de la búsqueda, que pueda agilizar este proceso.

Los padres de ambos adolescentes pidieron a sus hijos, si es que se han ido por voluntad, que regresen a casa. También solicitaron a las personas que puedan tenerlos retenidos, de ser así, que los regresen a casa.

Rastros

La menor es de tez blanca, ojos castaños, cabello negro largo y mide 1,50 m. Iba vestida con una camisa a cuadros negra con blanco, un jean celeste y zapatillas blancas. Si tiene información de ambos menores, puede comunicarse al siguiente número de celular: 987 690 863.