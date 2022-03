Tacna: alumnos de colegios privados vuelven a las aulas tras 2 años de pandemia

Desde este martes 1 de marzo, alumnos de diversos colegios particulares de Tacna retornaron a las aulas para sus clases presenciales tras dos años de recibir la educación de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus.

Los alumnos llegaron acompañados de sus padres a la puerta de colegio, donde fueron recibidos por el personal administrativo. Allí se verificó que porten sus mascarillas y se cumplan los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19.

Al respecto, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna, Víctor Franco, declaró a radio Uno que los docentes y personal administrativo debe tener su esquema completo de vacunación para poder cumplir sus funciones. “El no quiero o no me voy a colocar la vacuna no funciona (…) Mientras tanto, no puede ingresar a la institución educativa”, indicó el director.

En ese sentido, remarcó que el no ingreso de los docentes o personal no vacunado se considerará como falta. Luego, esta debe ser reportada a la Ugel respectiva.

Franco indicó que a los directores que encubran al personal no vacunado esta acción se les considerará como una falta disciplinaria.