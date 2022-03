Óscar Urviola: reglamento del Consejo Regional pide 5 firmas para reconsideración de adenda 13

Arequipa. Ante la polémica sobre el número de firmas que se requieren para interponer un recurso de reconsideración del Acuerdo Regional que aprobó la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II, Óscar Urviola Hani, expresidente del Tribunal Constitucional, se pronunció.

El exmagistrado advirtió que el reglamento del pleno regional es claro en señalar que este recurso puede ser solicitado mediante un documento que debe ser rubricado por un tercio de los miembros legales del Consejo Regional. Con esto, las firmas de la solicitud que interpuso el consejero Elmer Pinto Cáceres, al mediodía de este martes 1 de marzo, deberían ser cinco y no cuatro, como lo señaló este último.

Urviola Hani argumentó que el número legal de consejeros en Arequipa es el que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) asignó durante las elecciones regionales del 2018; es decir 14. Entonces, la interpretación del reglamento, sobre el recurso de reconsideración, es que 4,66 de los consejeros deben firmar tal solicitud. “Y el redondeo no puede ser para abajo, sino hacia el número más cercano, es decir cinco consejeros. Lo mismo pasa en el Congreso. Por ejemplo, para la votación en mayoría calificada se señala que dos tercios del pleno nacional son los que deciden. Esto sería 86,66, pero por redondeando se obtienen los 87 votos”, explicó.

Asimismo, indicó que lastimosamente la norma es muy clara. Así los consejeros estén suspendidos —como pasa ahora en Arequipa donde hay cuatro parlamentarios regionales suspendidos—, se les tiene que contar. “Aunque tampoco se le puede pedir que firmen, porque no están en funciones”, remarcó el exjefe del TC.

Además, detalló que la medida de reconsideración es extraordinaria y, por ello, no se debe tomar a la ligera. “Para revisar algo que ya se acordó, se debe considerar una mayoría determinada. Esto, con el fin de garantizar que no se interponga por cualquier capricho, como está pasando ahora, porque Majes Siguas II es un proyecto que no podemos perder. Arequipa sabrá responsabilizar a quienes busquen detener el proyecto”, concluyó Urviola Hani.