Independencia: ladrón intercepta a joven en estación del Metropolitano y le arrebata el celular

Yulissa es una ciudadana que fue víctima de robo por un delincuente en el interior de la estación Los Jazmines del Metropolitano de Lima, ubicado en el distrito de Independencia. La mujer, quien estaba esperando un bus para asistir a una entrevista de trabajo, tuvo un descuido y el sujeto le arrebató el celular.

De acuerdo a las imágenes difundidas por Panamericana Televisión, se observa a la joven formando una cola para tomar un bus del Metropolitano. Detrás de ella, aparece un sujeto que portaba una mascarilla, casaca y gorra de color negro y short y zapatillas.

En cuestión de segundos, el hampón la intercepta por la espalda y empieza a forcejear con ella. Pese a que ella se resiste, logra robarle su celular. Mientras el hecho ocurría, algunas personas que también estaban esperando un bus, corrieron a otros espacios para evitar que el ladrón también los asalte.

“En ningún momento sospeché porque yo estaba apurada de tomar el bus para acercarme a la entrevista de trabajo que tenía y cuando estoy distraída, saco el celular, se acerca a mí, no le quise entregar, forcejeamos y me dice ‘dame el celular o te corto la cara’. Es ahí cuando me resigno y suelto el celular”, dijo.

“Me imagino que habrá estado preparado, puesto que, parece que es su punto para robar. Ese día no había efectivo policial”, agregó la joven quien se convirtió en una víctima más de la delincuencia en las estaciones del Metropolitano.

Yulissa pidió a las personas que se transportan en el Metropolitano, a no bajar la guardia con la delincuencia. “La gente cree que es un lugar seguro, pero no es así”, enfatizó.