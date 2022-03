Peruano en Ucrania sigue en busca de su hijo: “Yo no retorno a Perú sin él”

La búsqueda de Raffaello Cárpena continúa en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. El peruano que viajó desde Lima a Kiev para sacar a su menor hijo antes de iniciarse el conflicto, aún sigue en la búsqueda y ha recorrido diferentes lugares del país.

En esa línea, el ciudadano mencionó que la Policía ucraniana le notificó que cámaras de seguridad visualizaron a su esposa e hijo en una de las estaciones en Kiev. “La poca información que se tiene es que sí fueron vistos hace dos días, pero ese lugar fue evacuado”, indicó en Latina.

Asimismo, sostuvo que él se quedaría hasta encontrar al menor. “ Definitivamente como lo vengo reiterando y como lo decidí en un primer momento, yo no voy a salir de Ucrania hasta tener a mi hijo para retornar a Perú juntos. En su defecto, me mantendré en los países de la zona del Este esperando por noticias y localizar a mi niño. Definitivamente, yo no retorno a Perú sin mi hijo. Esa es mi misión actualmente desde que salí de Lima a Ucrania”, acotó.

Sobre la actual circunstancia en Ucrania, el peruano relató sobre la situación de la capital de hace unos días. “Sé que hubo atención parcial en los supermercados. Ya estoy tres días en Kiev desde que se inició la invasión rusa (...) Rusia está atacando edificios e incluso a civiles. Duele mucho ver. En la primera noche, yo pasé en uno de los edificios, pero luego salí a las estaciones de tren para buscar a mi hijo. (Sin embargo), ese edificio fue destruido a las pocas horas que abandoné el lugar”, dijo.

Por último, reiteró que muchos peruanos aún no han salido de Kiev, debido a que existe peligro en las calles y algunos temen por su vida.