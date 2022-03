Peruano en Ucrania: “Temo salir de la ciudad y toparme con un enfrentamiento de ambas armadas”

“He vivido en Rusia durante ocho años por estudios y tengo amigos de allá que no entienden por qué sucede esto. Espero que todo pase”, responde por WhatsApp Josué Rivera, el único peruano que reside en Konotop (Ucrania), ciudad que está ubicada a pocas horas de la frontera con Rusia.

Él está junto a su esposa y su familia, quienes son ucranianos, aguardando un apoyo de la Cancillería para llegar a Varsovia (Polonia) y luego al Perú. Su máxima interrogante es saber si ella podría viajar con él, en caso de ser auxiliado.

El ingeniero aeronáutico, que se mudó a Ucrania en el 2020, comenta que sabe que hay compatriotas en constante comunicación con el jefe consular Juan Olivas para ser trasladados a Polonia. No obstante, él no ha logrado contactarse debido a que teme que le pase algo y a su familia en el camino a Kiev.

“Yo no he coordinado nada porque no es seguro ir camino a la capital (Kiev). La ciudad de Konotop está ocupada, pero no hay mucho movimiento como en otras ciudades y temo qué pueda pasar o encontrarme en medio o cerca de un enfrentamiento de ambas Fuerzas Armadas. Permanezco en la ciudad junto a mi esposa y su familia. Estamos alertas a cualquier situación”, explica.

El recorrido que debe realizar Josue Rivera de Konotop a Kiev. Foto: Google

Consultado sobre la actual situación en Konotop de los enfrentamientos entre ambas fuerzas armadas, el abastecimiento de comida y el trabajo, Rivera indica que en los últimos días no han habido disparos, la ciudad está “tranquila, de momento,” y que siempre trata de tener alimentos en su casa.

“Alimentos hay en casa, pero en las tiendas hay muy poco. Algunas están cerradas por falta de productos. Por ejemplo, ayer salimos por primera vez para conseguir algunos insumos que después de dar muchas vueltas por la ciudad logramos encontrar. Algunas personas o negocios están trabajando pero con previo aviso (cita) y no atienden por mucho tiempo”, comentó.

PUEDES VER: Alertan sobre retraso en vacunación de niños de 5 a 11 años

“¿Qué es lo que viene? Nadie sabe. Solo sé que todo esto está afectando no solo a los ucranianos, sino también a la población rusa”, concluyó.

La Cancillería del Perú ha solicitado la inscripción de peruanos que viven en Ucrania para llevarlos por tierra hacia Polonia, un viaje que dura aproximadamente cinco horas. Hasta el 1 de marzo, el consulado ha logrado embarcar a 24 peruanos desde la Estación Central del Tren de Kiev hacia Varsovia donde la embajada les brindará alojamiento y alimentación. Ellos se sumarán a los siete connacionales que ya lograron salir de Ucrania.

Cancillería brinda contacto para peruanos en Ucrania

Los números para que los compatriotas peruanos puedan comunicarse y solicitar ayuda: