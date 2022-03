Peruano que escapó de Ucrania llegó a Lima y contó su experiencia: “Todos los días hay asesinatos”

El peruano Yazel Hipólito ya se encuentra en Perú luego de que escapará de Ucrania, donde persiste el conflicto entre dicho país y Rusia. Tras varios días en incertidumbre, el ciudadano salió de la guerra tras pasar por otros países hasta tomar un vuelo de retorno al Perú.

El piloto de 40 años relató que todo empezó el día sábado, en horas de la noche, cuando retornó de Kiev tras estar entrenando al sur de la ciudad. “ Yo me levanté el día domingo y se escuchaba los bombardeos, iba al sótano, veía gente y no sabía qué hacer. Yo pensaba que si la compañía no me decía nada, yo tengo que salir por mi cuenta porque tengo una responsabilidad con mi familia. Esos fueron los momentos más difíciles que yo tuve”, relató.

No obstante, la empresa donde laboraba sí le dio el aviso para que salgan de la ciudad. El hombre solo tuvo 30 minutos para empacar e irse.

“Emprendí mi viaje hasta Moldova en tres camionetas. Éramos como 12 personas de diferentes nacionalidades y al llegar al lugar, cruzamos la frontera. Esto también fue complicado, ya que tuvimos que hacer largas colas porque habían muchos ucranianos”, mencionó.

Así también, Hipólito indicó que hubo muchas escenas de dolor en la guerra. “Lo más impactante cuando salí de Kiev fue ver las imágenes de personas asesinadas en el camino, ver los tanques quemados”, sostuvo.

El ciudadano llegó a Rumania desde donde viajó hacia Ámsterdam para finalmente venir al Perú. En esa línea, pidió más apoyo a las autoridades. “Yo pido, por favor, que se estudie la posibilidad de apoyar personalmente a cada persona que está en Ucrania porque no se pueden desplazar todos juntos, y llegar a Kiev es imposible. Todos los días hay asesinatos en las calles de civiles, hay bombardeos, se está matando a niños”, precisó.

Ahora, el peruano se reencontrará con sus cuatro hijos y su esposa que están en Pisco.