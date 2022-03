El uso de uniforme escolar en colegios públicos y privados, ¿obligatorio o voluntario?

Tras dos años de pandemia, el Ministerio de Educación anunció el regreso a clases como máximo el 28 de marzo. Es así que algunas instituciones educativas del Perú ya iniciaron el año escolar de manera presencial.

A pesar de ello, aún existen muchas dudas, sobre todo en cuanto al uso de uniformes escolares. Mientras el ministro de Educación, Rosendo Serna, afirmó que en el caso de los colegios estatales, este es opcional. “El uso del uniforme escolar no es obligatorio. La norma señala que no se debe exigir uniforme”, señaló en conferencia de prensa.

Además, el Minedu aclaró que en caso el padre, madre o tutor quiera que su hijo/a use uniforme, este podrá ser adquirido en el lugar que desee.

Sin embargo, en el caso de los colegios particulares, la realidad es distinta. Ana Peña Cardoza, directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi, explicó a La República que las instituciones privadas sí pueden exigir el uso de un uniforme siempre que esto se haya avisado antes de la matrícula.

Asimismo, detalló que, debido a las mesas de trabajo que tienen con padres de todo el país, pudieron conocer que si bien algunos padres piden que sus hijos puedan ir con cualquier ropa, existen otros que eligen instituciones en las que sí se piden uniformes. Entre las razones destacan la disuasión de distracciones por accesorios y también porque es más fácil tener una sola prenda para ir a la escuela.

“También tenemos a las familias que prefieren un uniforme escolar por muchas razones. Incluso si tienes uno no más, termina el día escolar, lo lavas y ya lo tienes listo al día siguiente y es mucho más fácil”, acotó.

Entonces, en los colegios particulares no está prohibido exigir el uniforme escolar siempre que esto haya sido avisado a los tutores antes de la matrícula. No obstante, si por algún motivo no existe esta posibilidad, siempre se puede conversar con los directores o los demás padres de familia y llegar a un acuerdo.

“La relación educativa es una relación donde tiene que haber mucha confianza y mucha comunicación. Porque no estás comprando 1 kg de papas o 5 panes, estás encargando la educación de tu hija/o. Entonces, tiene que haber mucha coordinación, mucha buena fe y cumplimiento de normas”, manifestó.

Peña Cardoza resalta que lo que se encuentra totalmente prohibido es que el colegio obligue a los padres a comprar el uniforme en un lugar determinado. “Lo que sí está absolutamente prohibido por regla general es que el colegio no podría obligarte a comprar el uniforme en el propio colegio o en otro lugar, porque eso ya choca con una libertad que tú tienes. A ti te dan el modelo y tú eliges si tú lo confeccionas, si lo confecciona tu vecino, o lo compras donde tú quieras”.

También señaló que si no hubo comunicación respecto al uso de uniformes antes de la matrícula, no te pueden exigir ello. “Si no te informaron, no te pueden negar (el ingreso a la institución), no te lo pueden exigir y no pueden variarte las condiciones para nada porque tú inscribiste a tu hija/o con una expectativa”.

¿Qué hacer si siento que se vulneran mis derechos?

En el caso de los colegios estatales, donde está totalmente prohibido exigir un uniforme escolar, los padres pueden denunciar a través de la página de Identicole. Allí se puede realizar el reclamo ante cualquier irregularidad, señala Minedu.

En el caso de los colegios particulares, estos pueden escribir un correo a colegios@indecopi.gob.pe, una cuenta específicamente para padres que temen realizar reclamos por temor a que sus hijos sean tratados de manera diferenciada. “Tenemos ese correo que es completamente anónima. Tú nos das el dato de este colegio está incumpliendo esta norma y nosotros iniciamos una fiscalización; nos ponemos en contacto con el colegio porque lo que queremos es que cumpla la norma, en realidad eso es lo que quieren las personas”, sostiene la directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi.