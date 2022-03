Cada colegio de La Libertad tendrá su programa de vacunación

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, anunció a la prensa que, ante el reinicio de las clases presenciales este 28 de marzo, cada institución educativa tendrá su programa de vacunación escolar. Ello debido a que hay muchos padres y madres de familia que, por diversos motivos, como el religioso, no han decidido inmunizar a sus hijos contra el coronavirus.

“Los niños que no están vacunados, no vamos a impedir su ingreso a los colegios; pero le pediríamos a los padres que por cualquier situación no han vacunado a sus hijos, cuando estos vayan al colegio, autoricen su vacunación, porque en todos los centros educativos vamos a tener un programa de vacunación escolar”, señaló Llempén.

Llempén señaló que 600 colegios están en labores de mantenimiento. Foto: GRLL

Recordó que se ha determinado que el 28 de marzo se hace el retorno de la presencialidad al 100% y por ello se continúa la supervisión a los planteles para que puedan recibir a los escolares en condiciones óptimas de infraestructura y bioseguridad.

“Hay un informe de que hasta este momento debidamente pintados y con todos sus sistemas de bioseguridad estamos en un 35% de avance de un total de 600 centros educativos en los cuales se está haciendo el mantenimiento”, aseveró Manuel Llempén.

La autoridad regional afirmó que hay algunos inconvenientes porque las instituciones educativas, debido a la pandemia de la COVID-19, han sido cerrados dos años. “El gobierno central, a través de los directores de cada colegio, recién está enviando los fondos para hacer ese mantenimiento. Estamos corriendo para que estos días se cumpla”, aseveró.

Llempén Coronel también recordó que los escolares, cuyos padres no les hayan podido comprar el uniforme, pueden asistir a clases con su ropa de calle.