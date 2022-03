Arequipa: estudiantes que no estén vacunados irán a clases presenciales y semipresenciales

Arequipa. El gerente regional de Educación, Santos Benavente Veliz, señaló que los alumnos que no estén vacunados contra la Covid-19, no serán impedidos de retornar a las clases presenciales o semipresenciales. El anuncio lo hizo, pese a los pedidos de algunos sectores para que se retrase el inicio del año académico hasta que se tenga un porcentaje elevado de menores inoculados.

El Sutep en Arequipa, el jefe del Comando Covid-19, Christian Nova Palomino; y especialistas de salud, insistieron en que se debe esperar que el proceso de vacunación avance para garantizar un retorno seguro de los escolares. Hasta la semana pasada, cerca del 40% de menores de 5 a 11 años , ya tenían al menos una dosis.

“Que un niño no esté vacunado no tendría que ser impedimento para nada, ya saben ustedes que la vacunación no es obligatoria”, indicó Benavente ayer, durante la ceremonia de entrega de las nuevas instalaciones de la I.E. N° 40144 Augusto Salazar Bondy, en el distrito de Miraflores.

Sobre los colegios particulares que esta semana iniciarán clases, Benavente informó que enviarán especialistas a verificar cumplimiento de protocolos.