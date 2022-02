Presunto feminicidio en Ventanilla: enfermera fue hallada sin vida 5 días después de su desaparición

Familia exige justicia. Vanessa Hoyos Castillo desapareció el lunes 21 de febrero luego de salir de su trabajo, en Ventanilla. La última persona que la vio con vida fue su expareja, el señor Adolfo Huamán Cotrina. Según los testigos, el hombre la fue a recoger a su centro de labores pese a que tenía una orden de alejamiento.

Los allegados a la enfermera tenían la esperanza de encontrarla con vida; sin embargo, esta ilusión se fue por completo cuando hallaron su cuerpo en Carabayllo.

“Él es el principal sospechoso. Él nunca se acercó a dar su manifestación y no quería ayudar con la investigación. Ese hombre acosaba a mi mamá frecuentemente”, relató el hijo de la víctima, quien lamentó que las autoridades no hayan detenido a tiempo al sujeto que ahora está como no habido.

Fue hallada en un descampado

Después de cinco días, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron el cuerpo de la enfermera de 40 años en un descampado de Carabayllo. El cadáver, según el reporte de Prensa Chalaca, tenía signos de violencia y estaba maniatado.

La familia está muy consternada y pide a las autoridades competentes que busquen a su expareja, quien en reiteradas oportunidades agredió a Vanessa Hoyos Castillo.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).