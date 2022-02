Sindicato de empleados del Swissotel denuncia despidos masivos

Con información de Giuliana Castillo / URPI-LR

El sindicato de empleados del Swissotel denunció al WhatApp de La República que la empresa habría despedido de forma arbitraria y masiva a 82 personas miembros del gremio. Entre ellos una embarazada de cinco meses y personas de riesgo.

Julio Rivera (63), secretario general del sindicato de trabajadores de hotelera Costa del Pacífico S. A., aseguró que la empresa sostuvo que el motivo de su despedido era por temas económicos; sin embargo, la empresa estaría publicando avisos solicitando personal.

“Somos personal que cobra el sueldo mínimo, no creo que 82 familias podrán salvar la empresa. Botan personas como los panaderos, pero están publicando avisos que necesitan panaderos ... Aducen que es por problemas económicos”, agregó.

Rivera trabaja desde hace 20 años en el área de compras y durante la pandemia fue puesto bajo el régimen de suspensión perfecta. No obstante, el 27 de febrero lo despidieron con una liquidación que no compensa los años de trabajo.

De igual manera, Pamilth García Flores (28), quien tiene cinco meses de gestación y trabaja en el Swissotel desde el 2018. Ella segura que la empresa le ha pedido que firme su renuncia, pese a su estado.

“Yo entre en suspensión perfecta porque me obligaron y así he estado, apenas me enteré de mi embarazo, avise a la empresa. Subí a reunión y me han pedido que firmen mi renuncia a cambio de un monto de 1.060 soles por cuatro años de trabajo”, enfatizó.

Los trabajadores solicitan a la gerencia del Swissotel conversar para poder llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. También piden intervención de Sunafil porque estiman que vulneran sus derechos al considerar que la liquidación que piensan pagarles la empresa, no corresponde a los años laborados.