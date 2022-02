Más del 30% de personas sufrió acoso sexual laboral en los últimos dos años, según estudio

Al menos un 34 % de la población trabajadora ha sufrido alguna situación de acoso sexual laboral en los últimos 24 meses, de acuerdo un estudio realizado en empresas peruanas por la organización GenderLab a través de su herramienta ELSA (Espacios Laborales Sin Acoso).

El documento también señala que, de las personas encuestadas que reconocieron haber vivido estas situaciones, un 75% tomó como medida evitar a la persona y se alejó de ella todo lo posible, mientras que un 55% decidió increpar al acosador o acosadora directamente. Solo un 10% denunció el hecho en la compañía y siguió el proceso de investigación.

Para Marlene Molero, CEO de GenderLab, una de las razones por las que las empresas tienen pocas o ninguna denuncia de acoso sexual laboral se debe a que las personas deciden no denunciar, lo que impide abordar la situación de manera estructural.

“Tendemos a pensar que en nuestra organización no hay un problema de acoso sexual porque no se denuncia o no se nombra, pero lo cierto es que 9 de cada 10 personas no entiende el concepto y solo reconoce como tal las manifestaciones más graves. Esto limita seriamente las posibilidades de una organización de conocer situaciones de forma temprana y de no ver afectado su clima y cultura laboral con comportamientos que son rechazados en los espacios de trabajo”, explica Molero.

La vergüenza y el miedo a ser estigmatizada o estigmatizado como persona problemática, el desconocimiento o el temor a perder el trabajo son algunas de las principales razones por las que no se denuncia el hecho oportunamente.

Entre las expresiones más comunes de acoso sexual laboral se encuentran los comentarios sobre la apariencia física con contenido sexual o sexista (21%), bromas de contenido sexual o sexista (15%), miradas persistentes e incómodas (9%) y, en menor medida -pero no menos importante-, contacto no deseado a través de redes sociales personales y profesionales; y comentarios sobre la orientación sexual o identidad de género de una persona.

“El 39% de líderes considera exagerado denunciar como acoso sexual bromas en doble sentido o invitaciones reiteradas a salir y tres de cada cuatro personas atribuye responsabilidad a la víctima por no haber detenido la situación de manera oportuna. La tolerancia y justificación del acoso sexual está entre nosotros”, señala la especialista.

Por otro lado, de las y los trabajadores encuestados, un preocupante 73% señaló que ante un caso de acoso sexual se debe mostrar rechazo , mientras que un 62% indica que para que haya acoso sexual se debe tener la intención de acosar.

El informe también muestra que el acoso sexual laboral afecta directamente el bienestar personal y la productividad de las personas: al menos el 70% de las víctimas ha sufrido de estrés, mientras que un 50% experimentó problemas para concentrarse y, en algunos casos, disminuyeron su rendimiento laboral o simplemente decidieron faltar al trabajo o a reuniones laborales.