Piloto peruano logró salir de Ucrania: “Han sido días muy difíciles”

Tras el anuncio de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de una operación militar en contra de Ucrania, cientos de ciudadanos, entre ellos peruanos que se encuentran en ese país, buscan ponerse a buen recaudo, ya que la capital Kiev está rodeada por tropas rusas. Ese es el caso de Yasiel Hipólito Rudas, un peruano que trabajaba como piloto en el país afectado, quien tuvo que buscar refugio en Ámsterdam.

“La noche del sábado la compañía me llama diciéndome que me recogerán a las 9.30 a. m.. Hemos salido en varios convoyes hasta la frontera con Moldavia. Han sido días muy difíciles y me da pena abandonar Kiev en una situación tan complicada”, dijo a RPP Noticias.

Asimismo, indicó que los últimos tres días han sido delicados. Además, señaló que en camino a su destino vio “una cola de carros en los grifos, familias enteras con niños y mascotas en medio del frío”.

“Llegamos a Moldavia y fue muy difícil de ver a las familias arrastrar todas sus pertenencias hasta la zona de control”.

Líneas de ayuda

Los compatriotas que requieran soporte pueden comunicarse con el jefe de la Sección Consular en Varsovia, consejero Luis Gonzalo Cieza, al celular (+48) 601 083 987. Para quienes deseen comunicarse con la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, llamen al número (01) 204-3279.

De igual forma pueden contactarse con Igor Balenko, cónsul honorario en Kiev, y llamar al número (+38) 050 332 2765 (WhatsApp) o escribir a los correos electrónicos: consulado@perupol.pl (en Varsovia) y en Kiev a peru@ln.ua.