Arequipa: irregularidades en compra de concentradores de oxígeno

Antes que Christian Nova sea sustituido de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), dijo varias veces la pronta adquisición de concentradores de oxígeno. “ No quiero que lleguen cuando ya empiece la emergencia ”, sostuvo el 29 de diciembre del 2021. Nueve días antes, 20 de diciembre, el Comité de Selección declaró como ganador de la compra de 144 concentradores, al Consorcio Equipos Médicos del Sur por S/ 1 millón 006 mil 560.

El objetivo era que sean usados en los Centros de Oxigenación Temporal (COT) , como parte del plan para combatir la tercera ola de Covid-19 en el primer nivel de atención. Es, en estos COT, donde atenderían pacientes leves, manejables pero con baja saturación. Tenían que distribuirse 107 concentradores a 15 establecimientos de nivel I-3 de la Red de Salud Castilla-Condesuyos-La Unión; y los 37 restantes para 2 centros II-1 de la Red de Salud Arequipa-Caylloma.

A más de dos meses de entregada la buena pro y de que estamos saliendo de la tercera ola con la ya caída de contagios y muertes, nada de esto se implementó. Los equipos permanecen en cajas en el almacén de la Geresa como se constató. “Espero que la gerencia entregue los concentradores, porque en las partes altas tenemos pacientes sin complicaciones, pero que pueden necesitar oxígeno”, alegó Nova, ahora asesor del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

¿Direccionamiento?

La no distribución de equipos no es la única irregularidad que hay en la compra de concentradores de oxígeno. El proceso como se adquirió los equipos tiene señales de irregularidades. El Consorcio Equipos Médicos del Sur, integrado por Perú Business Corporation SAC y Gruppo Ambientale SAC , son socias, pero con un vínculo mayor: Cecilia Inés Soto Gastañeda, ella es parte de la organización administrativa de la primera y gerente general de la segunda. “No hay ninguna limitante en la normativa respecto a que las empresas tengan afinidad”, explicó José Zevallos Banda, director de Logística y presidente del Comité de Selección.

Zevallos tiene razón. La explicación de por qué se asociaron podría estar en la cotización. La Dirección de Logística de la Geresa realizó dicha cotización en noviembre 2021. Se analizó precios de cuatro empresas para determinar el valor referencial de la compra. Una fue sacada del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y las otras tres fueron invitadas. Entre las convocadas, se encuentra Perú Business, que integra el consorcio.

Lo extraño es que esa empresa nunca vendió concentradores . ¿Cómo pudo cotizar para la Geresa? Incluso Perú Business declaró como única experiencia, la venta de una planta generadora de oxígeno a la Municipalidad de Majes (Caylloma) en 2020 por S/ 540 mil. En su largo historial como proveedor, se dedica más al mantenimiento de unidades y venta de camiones compactadores, que otra cosa. Lo mismo pasa con Gruppo Ambientale.

Además, ¿Cómo participaron del proceso de adjudicación simplificada? En los requisitos de calificación, coincidentemente se permitió que concursen si vendieron “concentradores y/o plantas de oxígeno de cualquier capacidad”. Asimismo el monto facturado por esos bienes sea equivalente a S/ 900 mil. Ante la observación de varias empresas, entre ellas ambas firmas, el comité decidió bajar la experiencia a S/ 450 mil.

El precio

La Geresa pagará S/ 6990 por cada concentrador de la marca Rokon modelo ZY-10A que puede suministrar hasta 10 litros de oxígeno por segundo. Hay diversos precios en el mercado por estos equipos. Por la pandemia y de acuerdo a la demanda, su valor se elevaba o descendía en las primeras dos olas.

Se realizó una consulta lo primeros días de enero 2022, sobre Olive, marca que también se utiliza en la cotización, y con similares características a Rokon. Su precio ese entonces fue de S/ 4295 (5 de enero 2022) . En la cotización fue de S/ 4990. Pero otras tiendas la ofrecen en más de S/ 3300 (3 de enero 2022). Nova señala que es Logística que debe responder si se eligió un precio por encima del mercado. “Se pueden encontrar a menos precio, pero hay que tener en cuenta las especificaciones técnicas. Ojo que van a ser llevados en la parte alta”.

Justamente sobre las especificaciones técnicas la mayoría de postores no cumplió. Presentaron oferta 18 empresas, pero 17 de ellas no se admitieron por esa razón. En el caso de 10 postores por una especificación reiterativa: su oferta no consignó la “compensación automática” a 3500 metros sobre el nivel del mar en el rubro “Requerimiento de energía”. En las fichas técnicas de varias marcas no es mencionada esta función.

Es el caso de Rokon, marca con que ganó el consorcio . En su oferta coloca que sí cumple esta exigencia. Sin embargo, en la única hoja técnica presentada en su expediente y que es emitida por el fabricante, no hay mención de esa función. ¿Debió ser no admitida por esto, como las demás? “Es un requisito general para que no fallen en altura”, sostuvo el asesor Nova.

Descargos de José Zevallos Banda, director de Logística de la Geresa

“Rechazo y descarto direccionamiento en el proceso”

Hay procesos del Minsa en que compraron a menores precios concentradores.

Se mandó a cotizar a nivel local, regional y nacional, con empresas que realmente mueven este tipo de bienes. En unos casos vendieron y no tenían. Acordémonos que esta compra es del año pasado y la indagación fue en el último trimestre. Por ello se invitó a empresas, unas no cumplían con las especificaciones técnicas, igual yo les hice alcance al área usuaria. Igual me indicaron que se tenía que dar con esas especificaciones.

¿No se puso limitante para que participen otras?

Nosotros como áreas de compras no vemos eso, vemos que cumplan o no.

¿Se eligió un precio por encima del mercado en el proceso?

No se acepta esa afirmación, la rechazo tajantemente. Se ha cumplido con todos los parámetros que dice la normativa. Se dio una licitación con postores. Se permitió que puedan impugnar y presentar su reclamo, lo cual no se ha dado. Se dio el consentimiento.

¿Tampoco hubo algún direccionamiento con el consorcio ganador?

Lo rechazo, dentro de la compra no hubo aprovechamiento ni direccionamiento.

¿Han llegado con tardanza los concentradores?

Tenemos plazos normativos antes de firmar el contrato. El proveedor ha cumplido dentro de su plazo. Estamos en el proceso de recepción y se estará dando conformidad para que el área usuaria y técnica puedan distribuir los equipos.