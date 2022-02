Trujillo: cierran prostíbulo y cancelan concierto de cumbia en Huanchaco

El prostíbulo conocido como El Quinto Patio, ubicado en el centro poblado El Milagro, del distrito de Huanchaco, fue cerrado por 30 días debido a que no tenía la licencia de permiso regulada por la Municipalidad Distrital de Huanchaco. Se impuso la misma medida para el local Villa Pacífico, por no contar con certificado de inspección técnica ni la evaluación de condiciones de seguridad para realizar eventos públicos no deportivos.

Según la información de las autoridades ediles, la sanción fue impuesta tras un operativo inopinado realizado de manera articulada por diferentes áreas de la comuna distrital como la Gerencia de Salud y Gestión Ambiental, la Gerencia de Desarrollo Económico Local, la Subgerencia de Licencias y Autorizaciones, la Subgerencia de Riesgos y Defensa Civil y la Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

Villa Pacífico no contaba con certificado de inspección técnica. Foto: MDH

Precisa que las acciones se realizan con el objetivo de resguardar la integridad de la ciudadanía y evitar, entre otras consecuencias, la propagación del coronavirus.

“En el Quinto Patio hemos constatado que este local no tiene el certificado de Defensa Civil, además que la compatibilidad de uso no ha sido considerada al momento de la entrega de la licencia de funcionamiento. Ya hemos tomado los registros fotográficos para consultar a la propia alcaldesa del concejo menor de El Milagro para verificar si de acuerdo a su TUPA ha cumplido con todos los requisitos y si el TUPA se encuentra vigente y debidamente publicado, caso contrario también procederemos a hacer las denuncias penales por usurpación de funciones con las autoridades correspondientes”, advirtió el responsable de Licencias y Autorizaciones de la comuna distrital de Huanchaco, Carlos González.

En Villa Pacífico se ha clausurado y se ha impedido la realización del evento público no deportivo, dijo el responsable de Defensa Civil de la municipalidad distrital de Huanchaco, Richard Asmat.

En este local se había realizado la convocatoria para un concierto de cumbia en el que se iba a presentar la agrupación piurana La Única Tropical.

También participaron en el operativo la Policía Nacional del Perú de la jurisdicción del centro poblado de El Milagro y la subprefectura de Huanchaco.